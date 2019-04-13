收集資料快又準 福七後天送美

2019-04-13

〔記者簡惠茹／台北報導〕台美合作打造的福爾摩沙衛星七號，將延續福衛三號任務，以台灣獨步全球的掩星技術收集氣象資料，資料量是福三的四倍，目前福七蓄勢待發，明天在太空中心打包後，後天啟程運往美國，拚六月升空。

拚6月升空 延續福三任務

繼台灣第一枚自主研發製造的高解析度光學遙測衛星福衛五號前年成功升空後，科技部十四日將在國家太空中心舉行福七公開啟航儀式，將福七打包運至桃園機場旁的華儲公司，十五日以外交包裹的方式，送往美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心，準備發射任務。

這次發射任務是由美國政府跟美國太空探索科技公司SpaceX簽署商業合約，將以該公司研發製造的獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）乘載福七升空；昨天清晨獵鷹重型火箭順利帶著阿拉伯衛星Arabsat 6A升空，不同於去年測試時中央火箭因燃料不足在海面墜毀，這次不但完美回收兩個火箭推進器，中央火箭也順利降落，下一趟發射任務換福七登場。

收集氣象資料 福三的3~4倍

台灣在二○○六年與美國大學大氣研究聯盟合作，發射了精準氣象衛星福衛三號，目前福三已經超過除役年限，國家太空中心與美國國家海洋暨大氣總署從二○一一年開始執行福衛七號計畫，延續福三任務。科技部表示，以無線電掩星技術氣象衛星來說，福三和福七為世界第一。

太空中心指出，福衛七號目標是建置操作型氣象觀測星系，上面有三個科學酬載，包含全球衛星導航系統無線電訊號接收器、離子速度儀、無線電射頻信標儀，同時接受美國GPS和俄國Glonass全球定位資料，加上主要收集中高緯度區資料，資料量比福三高出三到四倍，資料密度也比福三更高，福七一天可收集四千筆。

預測颱風 準確度可提升10％

太空中心指出，福衛三號收集氣象資料需要三個小時，福衛七號收集大氣氣象僅需要四十五分鐘，太空氣象則是三十分鐘，預測颱風的準確度更可提升十％，成為太空中最精確溫度計二．○版。

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