每30分鐘收費3000元 物品掉國道 將收清理費

2019-04-10

依時間、佔用車道數累計

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道用路人請注意！高公局預定在今年下半年實施行駛車輛若有物品掉落在國道上，汽車駕駛或車主需負擔清理費用。根據規劃，單一車道散落物處理時間從高公局接獲通知起，超過三十分鐘，每半小時將收三千元；若散落物佔兩車道共兩小時，將收取兩萬四千元處理費用。處理費依清潔時間及佔用車道數累計計算，收費沒有上限。

高公局統計，前年國道散落物逾四萬件，平均每件花費十四．七分鐘清理，其中以輪胎皮最多，其次是金屬類承載物品，塑膠類承載物品居第三位；甚至有許多離譜物品出現在國道上，如鋼琴、冰箱、神像等，還曾出現過梅花鹿在國道上趴趴走遭撞。

散落物釀事故 成隱形殺手

國道散落物造成的交通事故，雖以財損無人員傷亡居多，但仍有許多人因天外飛來物品或撞上散落物而死傷。高公局統計，九十六年至一○六年，國道散落物共造成四八一八件交通事故，導致十五死、四百一十三傷，儼然成為國道隱形殺手。

為降低民眾行駛國道發生物品散落情況，除現行道路交通管理處罰條例，對於車輛所載貨物有滲漏、飛散或氣味惡臭時，可處三千元至九千元罰鍰外，交通部昨預告修正「高速公路及快速公路交通管制規則」，還將修正「國道散落物收費要點」，要讓國道掉落物品車主共同負擔清理費用。

收費沒有上限 下半年實施

交通部表示，現行「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，車輛有掉落物，通知公路管理機關協助，所需費用由汽車駕駛或汽車所有人負擔，這次特別新增「散落物由公路管理機關主動協助處理者亦同」，避免民眾聲稱「未主動通知要清理」就不付費；該案預告期為兩個月，後續完成行政程序後，最快下半年上路實施。

國道近年散落物件數及影響情況

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