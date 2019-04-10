賴清德：終止或延後初選 勢必對黨重大傷害

2019-04-10

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選時程是否再延後，備受政壇矚目。前行政院長賴清德昨召開記者會指出，不管是終止或延後初選程序，勢必對民進黨造成重大傷害，希望黨內前輩同志、中執委在今天召開的中執會，能夠響應社會希望民進黨捍衛民主的精神，讓初選程序可以穩定，不要改變。

「初選必敗論」不客觀

民進黨總統初選協調小組前天邀集蔡賴兩人會面，但雙方無交集也無共識。民進黨今天加開中執會，傳出可能討論延長初選時程，為總統提名投下變數。蔡英文總統昨早臨時召開記者會宣示立場，賴也於昨天下午緊急召開記者會回應。

賴清德指出，他堅持走完初選的立場沒有改變，若蔡總統在初選勝出，他一定全力支持，也希望蔡總統能表達同樣態度，「如果我贏得初選，也能支持我」，團結合作，才能打贏總統大選。

媒體詢問，這個說法是否代表「蔡賴配」、「賴蔡配」有空間？賴清德回應，初選一定要照民主的制度走，在候選人還沒決定前，談誰配誰都言之過早。

賴清德指出，他希望在民進黨主席卓榮泰帶領之下，能公正公平公開進行初選。賴說，有人提出「初選必敗論」，引用二○○八年和二○一二年大選，但民進黨當時之所以無法勝選，主客觀因素很多，推給初選這因素顯然並不客觀。

被問到傳出民進黨中執會今可能討論再次延長初選時程，賴清德回應，不管是終止或延後初選程序，勢必對民進黨造成重大傷害；民進黨若要重新贏得國人支持，中執會就扮演舉足輕重角色，希望中執會響應社會期待，讓初選制度穩定走下去。「希望不要有這個事情發生，因為對民進黨的傷害太大。」

黨內憂心，賴清德曾是蔡英文總統任命的行政院長，兩人後續該如何辯論？賴清德表示，他的參選並非否定過去，三年來的執政工作，民進黨員或從政同志都要共同承擔，他並不例外。至於初選程序的技術性問題，無論是辯論或是政見發表，相信黨中央和卓榮泰一定有辦法解決。

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