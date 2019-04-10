與華府智庫視訊 蔡︰盼簽台美貿易協定

2019-04-10

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統在台灣時間昨晚與美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」、「布魯金斯研究院」及「威爾遜國際學人中心」等進行視訊連線。總統說，亟盼與美國洽簽雙邊貿易協定，共同打造一個以價值及理念為基礎的協定，成為印太地區其他國家的典範，這不僅可以降低對中國的經濟依賴，更可避免中國藉由經濟手段干預台灣。

視訊會議由美國前副國務卿阿米塔吉任引言人、「戰略暨國際研究中心」亞洲事務資深副會長暨日本講座主任葛林擔任主持人。

蔡總統說，四十年前的四月十日，「台灣關係法」通過，當時美台許多人士，對台灣未來不表樂觀，很少人預料到，「台灣關係法」起草人的先見之明及情誼，使雙方最終在共享的價值基礎上，再次深化台美關係，台灣也挺過了歷史的挑戰，成為堅韌之島。

總統也說，中國正在大肆否決台灣人民國際參與的機會，因為他們認為台灣人民沒有獨立參與全球事務的權利；所以我們非常感謝美國和其他理念相近的國家持續支持我們在國際社會的努力，也看到美國致力維護我邦交，並遏止中國在那些國家的影響力。

在回答阿米塔吉提問有關台美政治關係時，蔡說，盼美高階官員除向台灣與全球表達，捍衛台灣民主至關重要，也要向對岸傳達，把損害台灣民主的威脅列重大關切事項。

在答覆布魯金斯研究院「台灣講座」卜睿哲如何強化台美經貿關係時，蔡總統也呼應美國川普總統的「經濟安全」，強調台美經貿彼此是互補關係而非相互競爭，洽簽雙邊貿易協定可以讓台灣開大門迎接未來機會，降低對中國經濟依賴，同時也降低中國藉由經濟手段對台灣媒體等的干預，近來如華為案與5G控制權等，更彰顯台灣重要性，台美之間可以用創意方式解決雙方目前的貿易爭端。

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