藍委︰吳應表態只當「造王者」

2019-04-10

〔記者林良昇、賴筱桐／台北報導〕國民黨佈局明年總統大選陷入僵局，表態參選總統的前立法院長王金平昨呼籲黨主席吳敦義早日表態是否選總統，才有利溝通，國民黨立委昨呼應王，認為吳的表態就是關鍵；但中常委認為，吳已清楚表態，重點在於王是否支持徵召高雄市長韓國瑜。

立委廖國棟昨表示，吳應該要明確表示自己是「造王者」，超然退出總統競逐，這樣在與黨內太陽協調時，大家才會心服。

挺吳派︰是否支持徵召韓 才是重點

立委李彥秀也認為，吳、王及前新北市長朱立倫的互信薄弱，如果吳希望協調順利，表態是關鍵，現在誰是國民黨最強候選人已非常清楚了，黨中央應做最大努力與王、朱溝通協調；吳如果現在展現高度，會有其歷史定位。

立委陳學聖指出，人不可能與潛在的對手講內心話，會擔心所講的會不會被利用、變成弱點，吳確實應儘速表態，如果有意參選就不該當協調者；如果不選，就能當超然的協調者，整個障礙就能峰迴路轉。

親韓人士強調，吳確實該表態才有利協調，但吳是否表態與韓無關，畢竟韓從未說要參選。對韓來說，吳應展現高度先協調已表態要參選者。

不過，親吳的中常委對王要吳表態不以為然。中常委姚江臨直言，吳的話已經講那麼清楚了，就是要提名最強的候選人，為國民黨重返執政，立委過半，難道還要白紙黑字寫清楚嗎？中常委曾文培認為，王就是設條件把問題丟回給吳敦義，但整件事的關鍵是王「到底支不支持徵召韓？」吳的態度很清楚，就是希望找個方式讓韓被動參選，但如果因為朱、王搞到最後韓無法出來，沒有最強棒，才有所謂「萬分之一」可能性。

新北市長侯友宜認為，每個人有自己參選的想法跟意志，他都尊重，黨主席目前最重要的是把遊戲規則講清楚，最重要的是清楚、明快，不要每天搞對立跟衝突，每個人如果老是為自己想、想要算計自己人，這很沒有意義。

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