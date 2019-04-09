拜會「台灣黑狗兄」 朱：永不放棄

2019-04-09

〔記者顏宏駿、陳建志／綜合報導〕已表態參選總統的前新北市長朱立倫昨跟隨大甲媽進香隊伍進入彰化縣，拜訪素有「台灣黑狗兄」之稱的「OH9運動專業織襪」負責人李東林，朱立倫參觀之後有感而發地說：「球不落地，永不放棄，堅持到底，只要努力，一定可以打出一片天。」是否在自比其參選總統的心境？他並未回答。

李東林曾是排球選手，近年來專注品牌經營，為許多國手量身打造專屬的運動襪，女子舉重選手許淑淨、男子網球選手莊吉生都是其顧客。李東林說，排球場上「球不落地，永不放棄」，意思是只要裁判沒吹哨，都要把球救起來，才有機會贏得勝利。

感佩李東林逆境打拚精神

朱立倫昨上午抵達黑狗兄位於永靖鄉的工廠，受到支持者歡迎，多位來自二林鎮的果農還帶著「朱總統加油」紅布條前來表達支持，但朱說：「今天不談總統選舉！」

朱立倫了解李東林在逆境中永不放棄品牌的堅持，有感而發地說，他參訪的心得就是「球不落地，永不放棄，堅持到底，只要努力，一定可以打出一片天。」

國民黨到底由誰出征參選總統，至今喬不定，朱立倫前晚參加大甲媽遶境行程，準備花五天四夜從台中大甲走到嘉義奉天宮，昨清晨七點多抵達大肚聖明宮。

媒體詢問朱立倫走了一夜是否會累？他笑稱，不能說不累，腳很痠但心情很愉快，尤其是在地民眾準備許多好吃的小吃，感受到民眾的熱情，稱讚是台灣最美的風景。

朱表示，之前就想親身體驗此一宗教盛事，但擔任市長時實在沒時間。他笑稱，自己平常訓練不夠，不過會用耐力，加上大家的鼓勵，以愉快的心情完成這次遶境行程。

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