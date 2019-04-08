台南參拜祈勝選 賴提三不變

2019-04-08

盼黨不要改變初選辦法

〔記者王涵平、蘇孟娟／綜合報導〕民進黨總統初選協調沒有交集，前行政院長賴清德昨天拋出「三不變」，包括走完初選程序的決心不改變、對國家人民及土地的使命均不會改變，也希望民進黨公布的初選辦法不要改變。

賴清德昨分別到台南市下營上帝廟參香，以及到台中公園參加行動公義教會活動，受到熱情歡迎。有民眾關切他在十日會因初選辦法「被終結」；賴證實「有聽到一些風聲」，指四月十日中執會做出初選辦法改變，但他相信主席卓榮泰會好好處理。

賴清德說，他在登記黨內初選前也有想到一定會遭遇很多攻擊甚至抹黑，但他願意面對，既然在二、三十年前放棄當醫生，走上政治這條路，無論面臨什麼困難，他對國家、人民、土地的使命永遠不會改變。他重申堅定走完民進黨初選民主程序的決心不會改變，也希望民進黨黨內同志珍惜民進黨民主的精神，民進黨初選的辦法也不要改變。

賴清德也說，無論未來初選是誰出線，他拜託大家一定要支持出線的人，這才是台灣的精神、民主的素養。

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