看問題》新生搶搭頭班車 拖累能源轉型

2019-04-06

記者黃佩君／特稿

蔡政府推動能源轉型目標、拚二○二五年綠能占比二十％，離岸風電扮演重要角色，示範風場預計今年底完工併網、二○二一及二○二二年也有大型風場上路。政府規劃同時發展離岸風電國產化，希望把產業鏈留在台灣，原本是美意一樁，但部分無經驗業者鎖定近兩年併網的風場搶搭「頭班車」，甚至透過藍營反綠能勢力，扣上國產化大帽、逼迫得降低標準，將拖累能源轉型。

離岸風電預計在二○二二年將有二．三GW併網，這六個風場也是未來國產化供應鏈及能源轉型先鋒與基礎者，理應今年初就得組隊完成、著手興建相關進度。但部分業者在自身能力及設備尚不足下，就鎖定完工進度較早風場，若要扶植這些「新生」入學，就得被迫在準時併網間抉擇。

其中有實力不足者，結合藍營反綠能勢力，以不實恐嚇方式要求降低標準；例如近來謠傳離岸風電開發商在拋石作業中，故意要求台灣沒有的「落管式拋石船」，是「勞斯萊斯」載石頭、排擠台廠的「國產車」。

但關鍵是，離岸風電的外海作業並非目前台廠習慣的近海作業，海流強度、拋位精確度都完全不一樣，僅落管才能精確掌握拋石位置，讓屹立二十年以上的基礎確實站穩腳跟，也是國際共認工法。

假如降低標準，採用所謂「船配怪手」的國產化標準，這與中國早期的「土法煉鋼」有何差別？且這些國外開發商的「全球零工安事故」紀錄，若來到台灣就先破功，連台灣都跟著丟臉。

台灣能源轉型有太多政治力介入，躲在鍵盤後的這些反綠能勢力，常以簡單的加減乘除數字，扭曲離岸風電的未來性，以病毒式方式擴散，主張核能是台灣的唯一選擇；藍營政客更忘了福島核災後，是國民黨完全執政時停建核四。政客或可健忘、但選民別跟著失智！

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