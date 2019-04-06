看問題》新生搶搭頭班車 拖累能源轉型
列印

2019-04-06

記者黃佩君／特稿

蔡政府推動能源轉型目標、拚二○二五年綠能占比二十％，離岸風電扮演重要角色，示範風場預計今年底完工併網、二○二一及二○二二年也有大型風場上路。政府規劃同時發展離岸風電國產化，希望把產業鏈留在台灣，原本是美意一樁，但部分無經驗業者鎖定近兩年併網的風場搶搭「頭班車」，甚至透過藍營反綠能勢力，扣上國產化大帽、逼迫得降低標準，將拖累能源轉型。

離岸風電預計在二○二二年將有二．三GW併網，這六個風場也是未來國產化供應鏈及能源轉型先鋒與基礎者，理應今年初就得組隊完成、著手興建相關進度。但部分業者在自身能力及設備尚不足下，就鎖定完工進度較早風場，若要扶植這些「新生」入學，就得被迫在準時併網間抉擇。

其中有實力不足者，結合藍營反綠能勢力，以不實恐嚇方式要求降低標準；例如近來謠傳離岸風電開發商在拋石作業中，故意要求台灣沒有的「落管式拋石船」，是「勞斯萊斯」載石頭、排擠台廠的「國產車」。

但關鍵是，離岸風電的外海作業並非目前台廠習慣的近海作業，海流強度、拋位精確度都完全不一樣，僅落管才能精確掌握拋石位置，讓屹立二十年以上的基礎確實站穩腳跟，也是國際共認工法。

假如降低標準，採用所謂「船配怪手」的國產化標準，這與中國早期的「土法煉鋼」有何差別？且這些國外開發商的「全球零工安事故」紀錄，若來到台灣就先破功，連台灣都跟著丟臉。

台灣能源轉型有太多政治力介入，躲在鍵盤後的這些反綠能勢力，常以簡單的加減乘除數字，扭曲離岸風電的未來性，以病毒式方式擴散，主張核能是台灣的唯一選擇；藍營政客更忘了福島核災後，是國民黨完全執政時停建核四。政客或可健忘、但選民別跟著失智！

  • 全球離岸風機龍頭西門子歌美颯去年宣布將在台設置亞洲首座離岸風機機艙組裝廠，希望恐落空。圖為彰濱工業區風機林立。（資料照，記者張聰秋攝）

    全球離岸風機龍頭西門子歌美颯去年宣布將在台設置亞洲首座離岸風機機艙組裝廠，希望恐落空。圖為彰濱工業區風機林立。（資料照，記者張聰秋攝）

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