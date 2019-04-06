亞洲唯一落空！國產化審查卡關 風機組裝廠恐喊停
列印

2019-04-06

西門子歌美颯擬放棄在台設廠案

〔記者黃佩君／台北報導〕全球離岸風機龍頭西門子歌美颯（Siemens Gamesa）去年宣布將在台灣設置亞洲首座、甚至可能是唯一一座的離岸風機機艙組裝廠，希望恐將落空；因重要合作對象沃旭（Ørsted）未能爭取到去年費率簽署購電合約（PPA），除暫緩投資腳步、與供應鏈重新議約外，近來事關國產化的「產業關聯性」審查卡關經濟部，西門子歌美颯傳出將放棄在台設置組裝廠計畫。

若設組裝廠 亞洲風機產業鏈也會落腳台灣

沃旭是全球離岸風電龍頭，去年宣布西門子歌美颯為其大彰化東南、西南共九百MW風場的首選風機供應商，若雙方最終簽約，西門子歌美颯將於二○二一年前在台灣建置風機機艙組裝廠、落腳台中港；依歐洲發展經驗，各大風機商在市場初期發展時僅會設置一座組裝廠，唯一風機產業鏈也會落腳台灣，我國有望超前日、韓、越、印等競爭對手，搶佔亞洲唯一席次。

但因沃旭未能爭取到以去年費率簽署PPA後，即宣布暫停在台投資，丹麥總公司並發函在台供應鏈停止已動工合約執行，供應鏈全面重新議約；據了解，目前沃旭與供應商已陸續修約接近完畢，但在台相關投資進度仍暫停中。

全球風電龍頭沃旭 暫緩在台投資

沃旭原擬在三月宣布最終投資決定，但到了四月仍難產；傳出主因是離岸風電國產化要求卡關，「產業關聯性」審查仍在經濟部處理，未有明顯進度。官員證實有此事，坦言仍在協商程序。

假如沃旭投資一拖再拖，風機機艙組裝廠恐難留在台灣。沃旭台灣董事長柏森文說，預計二○二一年併網的大彰化風場，原定做出投資決定後，五月陸上工程動工，但可能因卡在產業關聯審查，被迫全面停擺。

沃旭強調，因今年躉購費率調降六％、加上滿發小時上限，對於遠岸風場營收影響將近十％，目前仍積極與政府相關單位及既有供應商溝通，尋求可執行的採購建造計畫；「沒有輕言放棄」，但的確遭遇困難。

  • 全球離岸風機龍頭西門子歌美颯去年宣布將在台設置亞洲首座離岸風機機艙組裝廠，希望恐落空。圖為西門子歌美颯在丹麥的風機機艙產線。（中央社資料照）

    全球離岸風機龍頭西門子歌美颯去年宣布將在台設置亞洲首座離岸風機機艙組裝廠，希望恐落空。圖為西門子歌美颯在丹麥的風機機艙產線。（中央社資料照）

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