亞洲唯一落空！國產化審查卡關 風機組裝廠恐喊停

2019-04-06

西門子歌美颯擬放棄在台設廠案

〔記者黃佩君／台北報導〕全球離岸風機龍頭西門子歌美颯（Siemens Gamesa）去年宣布將在台灣設置亞洲首座、甚至可能是唯一一座的離岸風機機艙組裝廠，希望恐將落空；因重要合作對象沃旭（Ørsted）未能爭取到去年費率簽署購電合約（PPA），除暫緩投資腳步、與供應鏈重新議約外，近來事關國產化的「產業關聯性」審查卡關經濟部，西門子歌美颯傳出將放棄在台設置組裝廠計畫。

若設組裝廠 亞洲風機產業鏈也會落腳台灣

沃旭是全球離岸風電龍頭，去年宣布西門子歌美颯為其大彰化東南、西南共九百MW風場的首選風機供應商，若雙方最終簽約，西門子歌美颯將於二○二一年前在台灣建置風機機艙組裝廠、落腳台中港；依歐洲發展經驗，各大風機商在市場初期發展時僅會設置一座組裝廠，唯一風機產業鏈也會落腳台灣，我國有望超前日、韓、越、印等競爭對手，搶佔亞洲唯一席次。

但因沃旭未能爭取到以去年費率簽署PPA後，即宣布暫停在台投資，丹麥總公司並發函在台供應鏈停止已動工合約執行，供應鏈全面重新議約；據了解，目前沃旭與供應商已陸續修約接近完畢，但在台相關投資進度仍暫停中。

全球風電龍頭沃旭 暫緩在台投資

沃旭原擬在三月宣布最終投資決定，但到了四月仍難產；傳出主因是離岸風電國產化要求卡關，「產業關聯性」審查仍在經濟部處理，未有明顯進度。官員證實有此事，坦言仍在協商程序。

假如沃旭投資一拖再拖，風機機艙組裝廠恐難留在台灣。沃旭台灣董事長柏森文說，預計二○二一年併網的大彰化風場，原定做出投資決定後，五月陸上工程動工，但可能因卡在產業關聯審查，被迫全面停擺。

沃旭強調，因今年躉購費率調降六％、加上滿發小時上限，對於遠岸風場營收影響將近十％，目前仍積極與政府相關單位及既有供應商溝通，尋求可執行的採購建造計畫；「沒有輕言放棄」，但的確遭遇困難。

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