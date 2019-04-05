吳敦義會「太陽」 黨中央：沒有要勸退誰

2019-04-05

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席吳敦義原本安排五日起依序與高雄市長韓國瑜及已表態參選總統的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等人會面，但前天消息宣布不到半天，韓國瑜主動延後至十八日訪美回國後。對此，國民黨中央強調，吳韓會已定調、只是延期，後續期程也不變，會面主要是跟大家交換意見，凝聚「推出最強人選」的共識，而非勸退誰。

凝聚「推出最強人選」共識

此外，國民黨原訂十日在中常會討論通過正副總統提名作業要點及時程、十七日公告，黨中央表示，目前不會變更議程。

國民黨發言人歐陽龍昨指出，雖然韓國瑜希望將時間延後，但每位表態參選者心裡應該都有底，而且時間只差十幾天，影響不會太大，相信韓訪美行後，會對自己未來的輪廓更清楚，能跟吳敦義談得更深入。

對於已排定的七日「吳朱會」、八日「吳王會」，歐陽龍表示，後續與朱、王等人面談的規劃不會改變，吳敦義只是以大家長身分聽聽每個人的看法，但重點就是凝聚「推出最強人選迎戰二○二○」的共識。他強調，黨中央尊重每個人的參選權益，面談是以黨中央為平台啟動正式討論，絕非外傳的勸退，「否則幹嘛大費周章會面？」

黨內人士：只會各唱各的調

不過，黨內人士直言，黨中央自己不定調、吳敦義又不明確表態是否參選總統，黨中央還放話要黨籍縣市長、立委對總統大選表態，種種舉動都是在逼韓國瑜主動表態參選，但怎麼可能？該人士表示，既然未能如期舉行「吳韓會」，接下來與黨內太陽的幾場會面，預計也只會「各唱各的調」，直到韓國瑜訪美返台也不會有實質進度。

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