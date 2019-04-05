中國工具機輸台暴增8成 經濟部示警

2019-04-05

提醒廠商注意 並祭加強監管措施

〔記者黃佩君／台北報導〕美中貿易戰開打，為防止中國產品違規轉口，經濟部持續祭出監測機制。經濟部官員表示，去年自中國進口工具機產品暴增八十％，可能有自中國轉口情形，已提醒工會及廠商注意，經濟部也祭出加強監管措施。

可能有違規自中轉口情形

經濟部官員表示，去年自中國進口的工具機產品，較前年大增八十％，可能有違規自中國轉運情形；因此，經濟部長沈榮津日前受邀向工具機業者演講時，已經對產業界示警。

根據財政部統計，去年我國進口工具機產品九．六億美元、年增十五．五％；其中，自日本進口四．四億美元居冠、年減○．四％；自中國進口一．五四億美元排名第二、年增八十％。另外，去年台灣工具機輸美四．七二億美元、年增廿八％，工具機輸美明顯成長。

以貿易預警機制數據分析，去年單月進口量大增而達到示警燈號者，包括雷射加工工具機、壓床機、控制車床、鑽床、抽製機；不過，去年啟動加強監管後，今年起達到示警項目已減少。

經濟部官員表示，去年十一月起，規定工具機出口至美國須檢附原產地證明書正本；財政部也修正規定，要求進口工具機需申報用途，相關資料也送交經濟部進行監測。

官員指出，美中貿易戰開打後，經濟部持續比對中國、東南亞國家進口產品以及其銷美產品數量消長，若判定某項產品的增加有連動效應，可能有經台轉口疑慮，就會立刻洽詢國內廠商意見，同時加強防堵違規轉口。

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