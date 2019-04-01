抗中 美台提升安全合作

2019-04-01

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國軍機昨穿越海峽中線，打破長期以來的兩岸默契，也使美中戰略競爭更加白熱化。國策研究院執行長郭育仁昨表示，共軍在第一島鏈海空動作頻頻，未來也會為了其戰略目標持續行動，同時美國也在這一兩年內透過軍售、演習、培訓和高階交流等，強化與台灣安全合作，鋪陳許多戰略工具，「有必要都可能拿出來用」。

美台長年在安全領域合作，近期則更加密切。高階官員互動部分，例如蔡總統出訪海洋民主之旅呼應美國印太戰略，並首度在過境時與美軍將領會面，與此同時參謀總長李喜明上將也訪問美國華府，與美軍事高層進行交流。另例如美國透過二○一八年與二○一九年的「國防授權法（ＮＤＡＡ）」，連續兩年強化美台安全合作，內容包括推動軍事演習與駐點培訓等交流政策。

近期而言，美軍作戰艦與海巡艦上月廿四日才在今年內第三度通過台灣海峽，美軍印太司令部司令戴維森則緊接著在廿七日向眾院軍委會表示，美方認為「一國兩制」統一方案無法體現兩岸雙方的意願，且中國解放軍迅速提升對第一島鏈的影響力，對包含台灣在內的美國盟邦是首要威脅。而因北京聲稱保留對台動武手段，使美國持續關注解放軍在台海整備軍力情形。

此外，美國國務卿龐皮歐在密克羅尼西亞峰會的書面致詞提及台灣，也將太平洋島國拉進印太戰略，上月廿七日並公開表示，美國正使用「工具箱內的所有工具」，說服他國與台灣斷交並非正確的事。

郭育仁昨受訪時分析說，美中戰略競爭自從二○一八年四月開始檯面化，在這過程中台灣對美國重要性不斷提升，美國也持續透過法案與行動鋪陳戰略工具，過去美台軍事互動為了不挑釁中共而保持低調，現在則是「有必要都可能拿出來用」。例如上週美國派出海巡艦和軍艦一起穿越台海，警告中國的政治意涵就非常濃厚，因為以美國體制而言，海巡負責領海和海域安全，等同告訴中國，「有必要的話，美國會把這個地方視為內海的一部分」。

至於中國，政大國關中心研究員嚴震生則說，美中在台海的動作不只關乎兩岸，也是美中南海較勁的延伸。而共軍現階段對台恫嚇、宣示主權，但越靠近選舉則可能減少動作，「這是影響台灣選舉的另一種方式」。郭育仁則認為，中國不只會顧慮台灣選舉，可能更在意自己海空能力能否達成「反介入與區域拒止」戰略目標，因此未來將持續行動。

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