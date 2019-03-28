談總統大選 韓：老鼠偷拖鞋 大的在後頭

2019-03-28

〔記者王榮祥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨在廈門面對媒體追問總統大選議題，他突然回說「老鼠偷拖鞋、大的在後頭」，引人揣測。事後聯訪時韓又指出，希望下屆總統大選候選人政見別太長、八個字就好，就是「台灣安全、人民有錢」。至於這八個字是否為韓國瑜參選總統的政見？又引發更多聯想。

籲候選人做到「台灣安全 人民有錢」

韓國瑜昨參訪廈門南普陀寺時，面對媒體追問總統大選，臨時回應「老鼠偷拖鞋、大的在後頭」。他曾在今年一月評論夜市漲價時，用過這段歇後語，比喻老鼠只偷小東西，其實更大的在後面，要大家別短視近利，應把眼光放遠。昨以此回應總統大選議題，引發揣測。

他也批判民進黨執政三年多、經濟搞得一塌糊塗，老百姓苦得不得了，在南普陀寺看到一句話「勿忘世上苦人多」，呼籲執政黨千萬別忘記基層老百姓過苦日子的多，這趟目的就是謀求高雄地區將來經濟越來越好，人民過好日子，也希望台灣能走更寬闊的路。

韓國瑜表示，離開台灣前，看到幾位要選下屆總統的候選人提出非常多政見，他建議只要八個字，太長的話老百姓聽不太懂，就是「台灣安全、人民有錢」，就是這麼簡單。

他認為，台灣安全、人民有錢，這是台灣所有朝野政治人物真的要追求的目標，高雄團就是為了實踐這樣的一個目標而努力，他有心把高雄建設為全台灣最有錢的城市，這個決心也一定不會消滅，一定會全力以赴。

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