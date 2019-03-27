中國科技「獨角獸」 淪北京監控人民幫凶

2019-03-27

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕財經媒體ＣＮＢＣ報導，隨著中國政府監控業務擴大，中國科技「獨角獸」（估值逾十億美元的新創公司）已淪為協助中共監控人民的幫凶；瑞士信貸分析，近半中國「獨角獸」生產的消費品，許多聚焦在ＡＩ（人工智慧）及機器人，最大業務就是來自政府公共監控。

近半公司最大業務 來自政府公共監控

中國商湯科技（SenseTime）是全球估值最高ＡＩ獨角獸，主要業務包括為中國銀行業及警方開發軟硬體和服務，其臉部辨識系統已是國家監控網路核心；另海康威視（Hikvision）及浙江大華技術生產的攝影鏡頭更協助中共監控新疆維吾爾族，涉嚴重侵犯人權，先前被美國多位國會議員致函國務院及財政部要求制裁。

瑞信中股策略主管陳昌華指出，相較大多數美國獨角獸是透過研發帶動創新，中國獨角獸多採用現有技術，聚焦ＡＩ和機器人等領域，「相當多中國ＡＩ公司，最大業務是公共監視類型」；監控領域成為中國竄起的產業領域，優勢就在於幫政府蒐集海量數據。

中國各地臉部辨識監控 預計明年完成

中國現有十四億人口，公共及私人監控鏡頭多達一．七六億個。以中國鄉村監控的「銳眼」計畫為例，連接政府監視網路及私人領域用電視、智慧手機的相機和感測器，背後就是廣東貝爾新視野開發的技術平台。「銳眼」計畫加上早已實施的即時監控系統「天眼」，預計明年將完成中國各地臉部辨識監控網路，達成近乎百分之百的「全民監控」。

不只獨角獸，中國科技鉅子背後也多有政府資金及業務挹注，例如設備潛藏「後門」間諜威脅的華為設備，一半客戶來自中國公安系統、政府單位、國企與地區街道。

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