亞馬遜、Google加碼投資台灣

2019-03-27

亞馬遜AWS進駐林口新創園

谷歌拚AI與數位教育目標翻倍

〔記者黃佩君、廖千瑩／台北報導〕全球兩大數位巨頭加碼投資台灣！經濟部中小企業處昨與亞馬遜AWS（Amazon Web Services）簽約，在林口新創園共同成立聯合創新中心；Google也同步宣布「智慧台灣計畫」去年目標達成，今年拚AI（人工智慧）與數位教育目標翻倍，盼二○二○年底前讓一萬人接受AI基礎課程、十萬人獲得數位行銷知識。

行政院副院長陳其邁昨出席AWS簽約儀式時表示，林口世大運選手村打造的「林口新創園」是國際級創業聚落之一，不僅是全國唯一可商轉的5G實證場域，還提供進駐首年免辦公室租金等獎助服務，已有七十家國際級加速器跟策略新創進駐，未來經濟部將與AWS共同建設雲端運算人才培育基地。

中小企業處長何晉滄說，AWS是全球知名的雲端服務團隊，也是台灣新創團隊愛用的平台，包括Airbnb等獨角獸都使用此平台；AWS全球副總裁、大中華區董事總經理容永康也說，台灣已有累積多年的半導體與晶圓生產及設計技術，更具備豐富終端設備設計及生產經驗，是技術人才非常密集的地方。

Google裝置與服務資深副總裁歐斯特羅（Rick Osterloh）昨來台宣布，將擴大在台灣營運，以租賃大樓方式落腳新北市遠東通訊園區，為目前擁有逾兩千名員工的Google在台灣發展預備雙倍成長空間，計畫在二○二○年底起分批遷入，今年規劃再招募數百名員工。

Google台灣董事總經理簡立峰強調，Google持續投資，代表台灣人才非常優秀，期望在二○二○年底前讓台灣一萬名人才接受AI基礎課程、十萬人獲得數位行銷知識，較去年目標翻倍，協助台灣AI與數位教育普及化。

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