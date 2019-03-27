夫妻分選總統市長？ 被質疑「家天下」 韓：妻絕不會選

2019-03-27

〔記者陳昀、王榮祥／綜合報導〕近日有聲浪力拱高雄市長韓國瑜選總統，並由韓的太太李佳芬選高雄市長，讓國民黨再被質疑「家天下」，已表態參選總統的前立法院長王金平說，相信黨有智慧深思熟慮；韓國瑜則指傳聞是「中傷」，二○二○不在他考量內，而李佳芬選高雄市長絕不可能，在任何情況下都不可能。

韓：二○二○不在考量內

對於「韓選總統、妻選市長」的傳聞，韓國瑜昨強烈反駁指完全在中傷、感覺很惡劣，套句土話，「通通你們一家人做就算了」，這誰能接受？這不是在開玩笑嗎？為何要這樣惡意設計？這等於在醜化他，這不是公天下、根本是家天下了，哪有這種搞法？韓國瑜也重申，現在有這個職務（高雄市長），受選民託付，「把選票投給我，我就一定要全力以赴。」

此外，國民黨中央有意徵召韓國瑜「被動領表」選總統，引發王金平不滿，前天直言「長者不仁，幼者就可以不義」，黨中央也喊話「請王院長體諒」。王金平昨被問及「請王院長體諒」一事，他聳肩搖頭，表情頗不以為然地說，從來沒聽過這樣的聲音，至於公不公平，公道自在人心。他指出，黨內初選一定要有公平合理機制，讓大家共同遵守，現在真的是無所適從。

家天下傳聞 王： 相信黨會深思熟慮

對於「長者不仁，幼者不義」的長者、幼者是誰，王只說：「隨你解釋、想像、體悟，有很多想像空間。」他表示，吳敦義至今沒有找他溝通過，他也沒和韓國瑜、朱立倫討論過選舉的事，但最近外界很多討論，相信社會的聲音吳主席都聽到了。

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