國民黨聲明 未力拱特定人士

2019-03-27

〔記者施曉光、張菁雅、周湘芸／綜合報導〕國民黨內總統初選紛擾與傳聞不斷，黨中央昨發出聲明強調，黨主席吳敦義面對總統初選所出之決策，會以立委過半、總統勝選方向全力以赴，目前黨內基調並無變動，總統初選時程仍將依照規劃進行，但「面對徵召韓（國瑜）的任何聲音，仍是保留萬分之一的可能性。」

仍保留萬分之一的徵召可能性

至於所謂「徵召」為何？文傳會代理主委程美華受訪時說明，「徵召參選總統」或「徵召參加初選」都是可能的狀況。不過，國民黨在同一份聲明中又指出，吳敦義並無力拱特定人物。

黨內人士透露，如果韓回國後，民調仍維持過去高峰，經私下勸進無效，透過中常會決議「徵召參加初選」的方向就可望確定，待四月三日或十日中常會討論總統提名作業要點時，決議由黨中央徵召韓參加初選。

中常委李德維認為，如果中常會做成「徵召參加初選」，韓卻沒有配合領表登記，未來初選產生一位出線者後，除非這位出線者的民調支持度仍與韓有明顯差距，否則要再改徵召韓的正當性與可能性就不大。

另有黨內推測，如果韓最後沒有領表，不排除吳敦義會出馬登記，並且為了預埋全代會徵召的正當性，可能宣布如果自己初選出線，全代會前滾動民調又顯示自己無法贏過他黨參選人，而韓又是最強人選，全代會就應該徵召韓，藉由帶頭示範的「道德壓力」，施加朱立倫與王金平比照辦理。

盧秀燕籲組「公道伯」小組穿梭協調

台中市長盧秀燕昨日建議黨中央應登門拜訪可能參選者，或請資深同志組成「公道伯」小組穿梭協調；新北市長侯友宜則表示，中央黨部要清楚把制度訂出來，讓大家都可以遵循。針對盧的提議，國民黨副發言人蕭敬嚴回應「尊重」，有關提名工作由副主席兼秘書長曾永權等七人擔任委員的中央提名審核委員會依規定辦理。

引人注意的是，吳敦義昨晚設宴款待負責總統及立委提名的中央提名審核委員會的七位委員，由於近來黨內要求黨中央儘速協調總統初選爭議，吳敦義此舉引發外界好奇是否是找這些負責總統提名的委員，一起討論協調工作。但與會人士指出，席間話題並未觸及總統初選提名與協調問題，只是「純吃飯」。

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