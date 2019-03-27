朱出招 要吳找韓面對面談徵召
列印

2019-03-27

黨中央：進入初選後 一定會找大家協商 不必過於急躁

〔記者林良昇、施曉光／台北報導〕二○二○年總統大選，國民黨內力拱高雄市長韓國瑜聲浪高漲，已表態參選總統的前新北市長朱立倫昨具體建議，黨中央或黨主席吳敦義在韓國瑜回台後，能夠面對面和韓談，要徵召就傳達清楚，大大方方；若韓接受徵召，就沒有所謂初選的問題。

對於朱的建議，國民黨發言人歐陽龍回應，不排除任何可能，強調國民黨目標就是推出最好的人選，黨中央保留彈性與空間。他強調，待進入初選程序後，一定會找大家協商，目前還未進入這個階段，外界不必過於急躁，一切會按照時程進行。

朱立倫昨在出席公開行程前受訪，外傳國民黨將正式推韓國瑜選總統，並由韓國瑜夫人李佳芬補選高雄市長，朱立倫正式表態，強調黨內的事務希望能夠儘快定案；他也具體建議，黨中央、吳敦義在韓回到台灣後，最好是吳能面對面與韓談一談。

朱立倫指出，既然黨有徵召的意思就傳達清楚，大大方方的；如果韓國瑜接受徵召，這件事情就確定，就沒有所謂初選的問題，他也希望黨中央和吳敦義在公告初選前就定案，才能夠讓大家確定未來方向。

朱立倫強調，他非常豁達，採開放的心情，不管是吳敦義到高雄去或是韓國瑜來台北，黨中央的意思要表達清楚；如果韓答應，那就是徵召了，不需要做任何初選公告；至於後續的事務，國民黨後續再討論，這中間不要造成紛擾，要很平順，先從第一步開始做起，不需要透過媒體放話，把黨的事情很快、很平順地進行。

至於是否需要與他和前立法院長王金平面對面談？朱認為，先找韓是最重要的，吳敦義與黨中央能夠與韓面對面談一談，再把談的結果告訴所有黨員，國民黨是以黨員為主，不是任何其他人為主。

推動四通 讓金廈成為一日生活圈

此外，朱立倫在前晚拋出當選總統將推動兩岸領導人金門會談，共同發表永久和平宣言的倡議後，昨晚更在網路直播中指出，他要推動金門、廈門成為「雙門和平生活圈」，落實金廈的通水、通電、通氣、通車等「四通」，讓金廈成為一日生活圈。

朱立倫指出，四通當中最重要的是金廈大橋的建立，有地鐵與鐵路，連結到大陸各主要城市。對於外界擔心的國防問題，朱立倫強調，必要時會採取斷然的措施，但金廈那時若作為和平示範，金門地區就是和平保障。朱也說，他推動的和平宣言並非和平協議。

  • 對於初選爭議，前新北市長朱立倫昨籲黨中央或黨主席吳敦義能夠面對面和高雄市長韓國瑜談。圖為朱昨體驗ＶＲ遊戲時，工作人員為他戴上頭盔。（記者廖振輝攝）

    對於初選爭議，前新北市長朱立倫昨籲黨中央或黨主席吳敦義能夠面對面和高雄市長韓國瑜談。圖為朱昨體驗ＶＲ遊戲時，工作人員為他戴上頭盔。（記者廖振輝攝）

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