朱出招 要吳找韓面對面談徵召

2019-03-27

黨中央：進入初選後 一定會找大家協商 不必過於急躁

〔記者林良昇、施曉光／台北報導〕二○二○年總統大選，國民黨內力拱高雄市長韓國瑜聲浪高漲，已表態參選總統的前新北市長朱立倫昨具體建議，黨中央或黨主席吳敦義在韓國瑜回台後，能夠面對面和韓談，要徵召就傳達清楚，大大方方；若韓接受徵召，就沒有所謂初選的問題。

對於朱的建議，國民黨發言人歐陽龍回應，不排除任何可能，強調國民黨目標就是推出最好的人選，黨中央保留彈性與空間。他強調，待進入初選程序後，一定會找大家協商，目前還未進入這個階段，外界不必過於急躁，一切會按照時程進行。

朱立倫昨在出席公開行程前受訪，外傳國民黨將正式推韓國瑜選總統，並由韓國瑜夫人李佳芬補選高雄市長，朱立倫正式表態，強調黨內的事務希望能夠儘快定案；他也具體建議，黨中央、吳敦義在韓回到台灣後，最好是吳能面對面與韓談一談。

朱立倫指出，既然黨有徵召的意思就傳達清楚，大大方方的；如果韓國瑜接受徵召，這件事情就確定，就沒有所謂初選的問題，他也希望黨中央和吳敦義在公告初選前就定案，才能夠讓大家確定未來方向。

朱立倫強調，他非常豁達，採開放的心情，不管是吳敦義到高雄去或是韓國瑜來台北，黨中央的意思要表達清楚；如果韓答應，那就是徵召了，不需要做任何初選公告；至於後續的事務，國民黨後續再討論，這中間不要造成紛擾，要很平順，先從第一步開始做起，不需要透過媒體放話，把黨的事情很快、很平順地進行。

至於是否需要與他和前立法院長王金平面對面談？朱認為，先找韓是最重要的，吳敦義與黨中央能夠與韓面對面談一談，再把談的結果告訴所有黨員，國民黨是以黨員為主，不是任何其他人為主。

推動四通 讓金廈成為一日生活圈

此外，朱立倫在前晚拋出當選總統將推動兩岸領導人金門會談，共同發表永久和平宣言的倡議後，昨晚更在網路直播中指出，他要推動金門、廈門成為「雙門和平生活圈」，落實金廈的通水、通電、通氣、通車等「四通」，讓金廈成為一日生活圈。

朱立倫指出，四通當中最重要的是金廈大橋的建立，有地鐵與鐵路，連結到大陸各主要城市。對於外界擔心的國防問題，朱立倫強調，必要時會採取斷然的措施，但金廈那時若作為和平示範，金門地區就是和平保障。朱也說，他推動的和平宣言並非和平協議。

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