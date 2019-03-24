「親美友中」遭質疑 柯文哲：兩岸政策無法完全講清楚

2019-03-24

〔記者蔡亞樺／綜合報導〕台北市長柯文哲九天訪美行程，與多個智庫及學者對談，包括戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）專家葛萊儀、前美國在台協會（ＡＩＴ）處長包道格都質疑柯的「親美友中」政策，柯文哲美東時間廿二日表示，兩岸政策沒辦法完全講清楚，他是表達態度，可以做的先做；柯還說，條約本身不重要，因為歷史上太多合約簽一簽，卻沒有實踐過。

「簽約不實踐 史上常見」

柯文哲訪美最後一站抵達波士頓，參加台北波士頓生技產業交流論壇，中午與哈佛大學費正清研究中心的學者座談，並在論壇前接受媒體訪問。

柯文哲十九日在華府智庫傳統基金會演說，拋出「親美友中」為國家戰略的想法，不少美國學者持保留態度。包道格認為，柯文哲若要成為總統候選人，必須提出實質的兩岸政策。葛萊儀質疑，「親美友中」美國人不懂，所謂「友中」是和平條約？接受九二共識？還是兩岸一家親？

對此，柯文哲受訪表示，其實兩岸政策沒有辦法完全講清楚，只是表達態度，可以做的就先做，「我覺得態度還是很重要」。媒體追問葛萊儀說希望知道更多細節，柯說，「但只有一個小時我也沒辦法講那麼多」，葛萊儀也不代表所有美國人吧。

柯文哲表示，兩岸一家親是一種態度，至於要怎麼做真的要坐下來談；柯也說，條約本身反而不是最重要，因為歷史上，很多這種合約簽一簽也沒實踐過。媒體再問柯是否刻意保持模糊空間，柯說，「我是比較務實吧」。

柯文哲也對台灣今年又未能受邀出席世衛大會表示，在世界衛生組織的問題上，中國太過封殺台灣，對中國而言，不會達到他的政治目的。

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