酒駕累犯致死 政院版本最重無期徒刑

2019-03-23

比照故意殺人修法 判死違反國際人權公約 恐衝擊我形象

〔記者李欣芳、黃欣柏／綜合報導〕近來因接連發生酒駕肇事致人於死的悲劇，法務部向行政院提報修改「刑法」，比照故意殺人的方向修法，酒駕累犯致人於死，可處十年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。不過，因最重可判死刑恐違反比例原則，且涉及違反國際人權兩公約，恐衝擊台灣形象，知情官員昨表示，政院原則上不會提出酒駕累犯致人於死可判死刑的修法，而是最重判無期徒刑。

加重酒駕修法昨列第一案協商 力拚26日三讀

加重酒駕罰則的「道路交通管理處罰條例修正草案」，立院朝野黨團昨列為第一案優先進行協商，各黨團對加重酒駕處罰雖有共識，但在議事程序上卻出現不同看法。最後經協商達成共識，將在廿五日的交通委員會，優先審查其他新送進立院的相關道交條例修正草案，再於廿六日上午與舊案進行整併並再次協商，屆時若協商不成即逕行表決，力拚當天三讀通過。

回應國人期待 立院與政院加速整合修法版本

回應國人對酒駕加重處罰的期待，立院與政院雙管齊下，除了上述在立院待審的道交條例修正草案，政院這段期間也將加速整合法務部的「刑法修正草案」等相關修法版本，盼若整合順利，最快提報廿八日行政院院會通過。知情官員表示，政院的修法版本尚未敲定，由於這項修法各方關注，行政院對酒駕累犯致人於死到底最重是可判死刑或無期徒刑，必須做出政策決定。

鑑於酒駕頻傳、民怨四起，法務部二月底提出「刑法修正草案」，建議酒駕致人於死，可處五年以上、十二年以下有期徒刑；致人重傷，可處三年以上、十年以下有期徒刑；如再犯致人於死，可處十年以上、無期徒刑、死刑；再犯致人重傷，可處五年以上、十二年以下有期徒刑。

學者質疑判死違反比例原則 恐生執法爭議

據悉，政院經跨部會審查，擬將法務部的「刑法修正草案」修正為酒駕累犯加重其刑，可處七年以上有期徒刑，最重可處無期徒刑，近日將再做最後整合討論。官員表示，酒駕累犯致人於死可判處死刑確實有些過當，政院應不會提出可判死刑的修法。

政院日前召開首次跨部會審查會，就有學者專家質疑，酒駕累犯可處死刑恐違反比例原則，且再犯基準不明，恐生執法爭議，會議無法達成共識。學者專家也質疑，酒駕累犯可處死刑涉及違反國際人權兩公約，將衝擊台灣國際形象，要政院審慎思考。

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