管不甩爭議 師批台大失能、學生要迎戰

2019-03-22

教部勉予聘管為校長 3月檢討期限將屆

〔記者吳柏軒／台北報導〕面對台大校長管中閔在爭議中「什麼都不理」態度，部分台大教授灰心，痛心台大早已「失能」，學生校務會議代表明天將要求管中閔公開說明校長遴選程序、監察院彈劾等各項爭議，正面迎戰「管校長」。

台大電機系特聘教授吳瑞北說，教育部先同意聘任管中閔，再請台大提檢討報告，等於是對台大繳械，台大應該不會當一回事真的去檢討。

台大名譽教授賀德芬說，大學應講究自律，如今台大完全崩解，大家顧飯碗、談不上學術尊嚴，台大影響台灣學術發展，但校內對違法兼職事件無積極作為，她覺得「很悲哀、很失望」，台大完全失能。

對違法兼職無作為 賀德芬︰悲哀

台大研究生協會會長許瑞福認為，教育部跟台大「推來推去」，葉俊榮拍拍屁股走人，制度毫無改善，建議由台大校務會議授權成立獨立工作小組，展開詳細調查。

許瑞福也說，管中閔從未公開說明爭議，讓大家對其校長身分抱持懷疑，身為研究生協會代表，對校長的品德有更高期待，若讓爭議淪為各說各話，恐不符合校長職務的必要條件，也不利後續校務推動、影響台大聲譽。

管各項爭議 學生代表將要求公開說明

台大學生會長吳奕柔說，回顧校長遴選制度，包含遴委組織遭社會人士把持，遴委及候選人拉票操作最終出現棄保效應等，台大校長遴選制度「四不像」，相關檢討報告若仍由管中閔底下的人去撰寫，恐難看清真相。明天校務會議中，學生代表將針對管中閔的各項爭議，要求其公開說明，包含校長遴選程序、監察院彈劾後續等，正面迎戰「管校長」。

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