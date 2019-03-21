吳敦義：賴選總統 台灣目前最大危機

2019-03-21

林俊憲：賴講台獨 重點在護民主自由

〔記者施曉光、楊淳卉／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨日會見史丹佛大學學者團時指出，現階段最大危機是前行政院長賴清德宣布競爭二○二○總統，賴清德做為「台獨工作者」，基本理念就是主張台獨，若是取得民進黨的代表權參選，將引發內部波瀾與兩岸間新變數，為兩岸帶來非常難以推測的狀態，也許就是放棄「九二共識」的和平發展，產生衝突狀況，台獨主張將引起兩岸非常嚴重狀況。

賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲回應說，賴清德講的務實台獨工作者，意思是回歸民進黨黨綱的精神，重點在於維護台灣目前的民主自由，這也是民進黨一貫的立場。林質疑，吳敦義倡「九二共識、一中各表」，但中國國家主席習近平直接喊「一個中國」，打臉吳敦義，請吳不要再自欺欺人，大家應該一起維護台灣的民主自由，不該被中國統戰、分化。

吳敦義重申「九二共識」是歷史事實，不容任何否認，批評民進黨執政搖擺不定，失去信任。

史丹佛大學學者團由美國亞洲安全倡議主任艾江山，帶領副主任伊幽曼、台灣民主安全計畫執行人祈凱立拜訪吳。

吳敦義認為，美國是民主世界大國，台灣等於是民主世界的閃亮眼睛、很好的耳朵與智慧的頭腦，因此絕對要維護台灣作為民主世界的重要堡壘。

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