韓納入初選？ 朱嗆沒這樣機制

2019-03-21

〔記者林良昇／台北報導〕二○二○總統大選國民黨內「拱韓」聲四起，衝擊藍營太陽總統夢。對於黨中央拋出若前新北市長朱立倫、前立法院長王金平同意，將高雄市長韓國瑜納入初選機制的說法，朱立倫昨強調，「目前還沒有這樣的機制」。

朱辦公室也表示，相較於民進黨即將在四月中旬推出總統候選人，國民黨應該盡快確立初選機制，不能再拖下去，讓代表國民黨的候選人能有更充裕的時間爭取選民支持。

朱駁斥「願當韓副手」報導

朱立倫前日接受平面媒體專訪，被詢及國民黨若提名韓國瑜是否願擔任韓副手的問題，演變成「朱願當韓副手」的說法，朱立倫辦公室昨罕見發出新聞稿並附上訪談逐字稿，強調朱只有勝選考量沒有位置考量，訪談更未曾提及擔任副手人選一事，外界勿以老套政治人物的邏輯來解讀朱的大格局思考。

朱立倫昨受訪時也表示，他在專訪裡完全沒提到擔任韓國瑜副手的事情，他說的是對黨內初選，一定全力以赴，有自信可以獲得民眾最高的支持，也一定要變成最強的候選人。如果最後國民黨提名韓的話，他一定全力協助，不求任何個人的位置。

朱立倫強調，他和韓國瑜都有共同目標，就是國民黨要贏、台灣要贏、中華民國要贏，大家都很清楚。朱話鋒一轉強調，現在已經出現一個主張台獨、特赦前總統陳水扁的候選人（指前行政院長賴清德），國民黨更應團結一致，要讓民眾了解這樣的主張會帶給台灣災難，帶給台灣戰爭。

對於國民黨中央拋出在初選正式公告前，在徵得朱王同意後，將韓國瑜納入初選機制，朱對此表示，目前沒這樣的機制，現在關心的重點，應是民進黨很可能把台灣帶入戰爭危險狀況。

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