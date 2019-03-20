小吃店「綁」新聞台 公平會立案調查／立委：外傳系統商免收視費固定頻道 涉及不公平競爭

2019-03-20

〔記者廖千瑩／台北報導〕繼台南傳出有人付收視費給小吃店，但店家須固定頻道在某新聞台後，公平會近期也接獲國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）轉來的檢舉，指新北市永和區某便當店同樣也是全天放送某家新聞頻道，民進黨立委鍾佳濱要求公平會徹查小吃店「免收視費綁新聞台」是否涉及不公平競爭；公平會昨表示，將著手立案調查。

鍾佳濱昨受訪指出，小吃店免收視費綁特定新聞台，背後是誰付錢？錢又是從哪裡來？這樣的動作勢將衝擊其他沒有第四台業者加持的新聞台，造成商業上的不公平競爭，公平會有義務查清楚。

公平會證實已接獲轉來的檢舉，指新北市永和某家便當店，電視播放的都是某家新聞台，當客人要求轉台，店家就說是第四台業者設定好的，只能看這一台。且此非個案，中南部也傳出有人幫小吃店付收視費，但須固定頻道在某新聞台，全天候播送。

鍾佳濱表示，最近就傳出有系統商要求小吃店固定某新聞頻道，只要鎖定，店家就不用付收視費；可能利誘方式有三種，第一是店家免收視費；第二是店裡鎖定看一台，家裡看的不用錢；第三是除鎖一送一外，店裡電視免費送。

鍾佳濱解釋，收視戶付收視費給ＭＳＯ（系統商），ＭＳＯ再付版權費給頻道商以取得播放授權，頻道商再向一般公司收廣告費；簡單來說就是收視戶付收視費、頻道商供應內容，現在則是系統商以不收收視費，要小吃店家鎖定某新聞台看新聞。

他說，面對這種不合理的商業模式，公平會應立即根據公平法第二十條第二款「無正當理由對他事業給予差別待遇行為」、或公平法第二十五條「其他欺罔或顯失公平行為」進行追查，以釐清是否有ＭＳＯ業者以免收收視費等方式低價利誘店家或餐館，只能看特定新聞頻道？

鍾佳濱認為，頻道商的營業收益、廣告業主及收益清單與系統商的交易行為，是否也有不合理商業模式與金流？公平會也應一併釐清。

公平會承諾將立案調查，也將了解是否涉及不公平競爭，目前除了ＮＣＣ轉來的檢舉案，也已向鍾佳濱調相關資料進行調查。

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