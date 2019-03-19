王︰一些拱韓聲音 不必在意

2019-03-19

〔記者張聰秋、湯世名／彰化報導〕前立法院長、國民黨立委王金平昨天被媒體問及國民黨內有人拱韓國瑜選總統，王表示，這只是一些人的聲音而已，不必太在意。

日前四席立委補選，國民黨僅在彰化贏得唯一一席，已宣布參選下屆總統的王金平昨天到彰化縣和美鎮，祝賀國民黨彰化縣立委補選當選人柯呈枋，現場民眾看見王金平現身，還高呼：「王總統凍選！」

王金平表示，希望未來十個月大家能更團結，迎接中央選舉，他並呼籲大家幫助讓他在彰化獲得更多支持，出線過關邁入大選，結合立委候選人一起營造勝選的聲勢出來。

隨後，王金平又參加彰師大的校務諮詢會議。王在會議室外受訪指出，對於明年總統選舉，國民黨登記初選後不排除徵召強棒，他也會尊重主席吳敦義的作法。媒體再問，補選結束拱韓選總統的聲音減弱，還有前台中市長胡志強用「八個太陽來天氣也不會變好」抨擊國民黨內鬥一事，王金平簡短回應指出，「國民黨大家和和氣氣輔選，哪來的內鬥？拱韓選總統只是一些人的聲音，不必太在意這些。」

至於他參選總統一事，一切都等國民黨的提名辦法出爐之後再說。

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