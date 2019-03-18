2019-03-18

記者鄒景雯／特稿

民進黨在上週六立委補選守住了新北、台南二席，暫時止住了韓流，也重新得到了整軍出發的喘息空間。面對本週起即刻展開的總統提名時程，肯定會前往登記的蔡英文總統，是否會遭逢黨內競爭，並無法操之於己，唯一可以隨主觀意志而轉移的，就是改變自己，然究竟要改變什麼？這是最困難的考題。

所謂旁觀者清、當局者迷，這很正常，問題在於有多少旁觀者願意告訴當局者，才是要害。權力愈大的人與團隊，愈聽不到諍言，甚至形成集體迷思，這是當政者的改變總是極其緩慢的主因所在。

蔡總統應該如何改變自己，才能使二○一六年原本支持她的人燃起希望？首先要能精確盤點她的優點與缺點各是什麼。過去二年十個月的主政，可以得到一個初步定論，如果說台灣當前最大的外部危機，就是中國習近平政權已經全面啟動對一國兩制台灣方案的討論，蔡英文將是唯一一個會拒絕其成為議題的總統參選人，其他所有的可能對手，從韓國瑜、朱立倫、吳敦義、王金平、張善政、甚至柯文哲，全都有可能配合老共的要求，開啟一國兩制的對話，不管他們的動機與策略是玩真的、還是玩假的。

蔡英文的拒絕一國兩制成為議題，不僅是意識形態的堅持，這點其實並不稀奇，更在於她長期浸淫兩岸與國際事務所累積的經驗與專業，這點即使在民進黨內，尚無人出其右。以選擇台灣總統的最優先條件，或者說台灣的國家元首主管兩岸、外交、國防政策，蔡英文目前的得分應該是最高。

那麼過去兩年多她讓不少人失望、導致現在反對黨個個躍躍欲試的原因是什麼？就現象來說，是內政搞得天怒人怨，特別在蔡總統兼任黨主席一把抓的時期，不論是一例一休、年金改革、同婚立法，或是一直以來網路訊息戰，似乎沒有一件曾經看到過庖丁解牛般的熟練治國技法；就本質來說，就是天大的黨政權力，過半的國會，何以還做不好事情，顯然就是方法錯了。

今年以來，蔡總統及其團隊是有一些改變，他們假設「九合一」是輸在聲量上，於是臉書、LINE、IG、網軍，確實加足了力道，這些治標的做法，有總比沒有好，但是並未真正對症下藥。所謂的訊息戰包括二者，一種是訊息造假，令澄清疲於奔命；另一種則是訊息為真、但擴大之，加深社會的分裂對立；後者更是棘手，尤須妥為善處。因此，周延決策、效率執行，才是治本之道。

講到這裡，蔡總統要改變什麼？正是決策程序。現在儘管已經不兼主席，蔡總統與她的幕僚們每天大會小會不斷，比以前更加忙碌，但是外界卻依舊看不太到上位領導，因為她把相當心力投注於政策細節，繼續放錯了位置，忘記了領導者最重要的是該斷則斷，絕不是案牘勞形。之所以如此，要麼是所用非人，否則就是性格使然。

這個國家實際上不小，絕無法事必躬親，要有效治理，一定要善用組織的力量；組織要活絡，首在知人善任，總統肯定能提綱挈領、事半功倍。否則就如ＮＣＣ，居然可以讓眾人徒呼奈何，延宕半年之久，兵貴神速，怎不誤了卿卿性命？

以台灣特殊處境的需要，蔡總統所擁有的涉外長處，相較於他人，是珍貴的，因此大家寄望她能改變既有的限制。這點，說難，也不難，就在一念之間。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/