無黨陳玉珍勝出 金門首位女立委

2019-03-17

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣立委補選昨天揭曉，被國民黨開除、以無黨籍身分參選的前議員陳玉珍，以七一一七票擊退其他五名候選人，成為金門縣第一位女性立委。國民黨提名的前議長洪麗萍只拿到五六八一票，還輸給前民進黨員、以無黨籍參選的陳滄江的六○二○票。金門立委補選的投票率僅二十一．二一％，創歷年最低。

陳玉珍因違紀參選遭國民黨開除黨籍，她表示，被開除的過程不公平，將向黨部提出申訴，未來不排除重返國民黨，她和國民黨縣長楊鎮浯都是「六年級生」，彼此應該是分工又制衡的關係；她並說，金門醫療資源不足，將以改善金門醫療做為任內首要目標。

陳滄江透過競選辦公室表示，接受選民的抉擇，感謝支持的鄉親及努力打拚的夥伴。洪麗萍表示，選舉結果代表努力不夠，會繼續服務家鄉；對於明年是否捲土再戰？洪說，一切尊重國民黨的安排。

陳玉珍是金門縣人，四十六歲，曾任三屆縣議員，台灣大學中文系學士、日本九州大學國際公法碩士、北京大學國際經濟法法學碩士。

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