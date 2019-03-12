國安會：兩岸可能提前攤牌

2019-03-12

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨召開國家安全會議，討論反制中國「一國兩制台灣方案」。國安會在報告指出，去年九合一選舉結果，讓中國認為近兩年多對台政策成功，預料北京將擴大在台灣的影響力，利用經濟利益來改變及掌控台灣的政治與社會，為加速統一台灣進程營造有利環境。此等作為勢將加劇台灣內部分裂，也有可能導致兩岸在台灣問題上提前攤牌。

國安會於報告指出，中國的策略首先是「和統」及「武統」併進，並配合強硬「反獨」的統一台灣策略。第二是楬櫫「一國兩制台灣方案」，為統一台灣模式及步驟定調。第三是運用台灣社會分歧及藍綠對立，從台灣內部形塑統一氛圍及條件。第四，北京將根據台灣內部政治形勢變化，策略性調整統一路徑的實施時程。

中國透過政治性採購 利誘我地方政府

國安會並說，中國透過統戰、滲透、網攻、散布假消息等，影響及介入台灣選舉與各項內政，並弱化台灣民眾的主體意識。例如推動「對台三十一項措施」，核發在陸國人「居住證」，視台灣人民如中國公民，形同兩岸尚未統一前的「統一」政策。

國安會還警示，中國將利用經濟利益來改變及掌控台灣政治與社會，如利誘地方政府為換取政治性採購、大陸觀光客等而支持或屈從中國對台灣的政治主張等。另將持續並加大對台灣各界的統戰及滲透，尤其是地方基層、農漁民、退將、宗教、原住民、文化圈、媒體乃至黑道。

國安會認為，中國推動統一進程，是以「一國兩制」為模式，而台灣內部政治分歧授予中國促統空間。尤其，部分人士對中共政權錯誤的想像和期待，已影響兩岸政策的走向及執行，授予中國在台灣塑造統一的氛圍及條件。

國安會還說，台灣社會受嚴重滲透、分化，危機意識不足，模糊了滲透、統戰和兩岸交流的界限，台灣內部恐共心理蔓延，各階層人士只要有需要和對岸往來，或在對岸有商業利益，絕大多數不敢對北京當局有所批評，甚至還被迫作政治表態；而北京對台灣媒體及輿論的操控日益加劇，中國對台灣的不理性作為經常被合理化，也使台灣社會明顯缺乏危機意識。

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