反制中國滲透 國安偵防大動員

2019-03-12

蔡總統召開國安會議

〔記者蘇永耀、黃捷、林良昇／台北報導〕蔡英文總統昨召開國家安全會議，提出七項指導綱領反制中國所提「一國兩制台灣方案」，其中首要是加強國安偵防工作；對此，調查局昨表示，作為維護國安的主力部隊，近期已透過網路言論、假新聞及治安事件等處著手，旁敲側擊掌握共諜情資，同時加強各機關的保防教育，強化我國的偵防工作。

昨除總統、副總統陳建仁，包括行政院長蘇貞昌、國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、內政部長徐國勇、財政部長蘇建榮、參謀總長李喜明、陸委會主委陳明通等政府高層均參與會議。

總統指出，中國國家主席習近平已揭示「一國兩制台灣方案」的統一進程，不只單方面破壞現狀，更意圖消滅中華民國的主權，強迫台灣接受被中國統一。

蔡總統舉例，過去一段時間，在軍事上，我們看到軍艦軍機繞台，不斷挑釁。在外交上，不斷挖走我們的邦交國。在經濟上，磁吸我們的資本和人才，竊取高科技產業的機密技術。在資訊上，製造大量假消息，從內部直接破壞民主體制的公平與開放。在地方政治上，滲透到我們的社會內部，以政治性採購利誘台灣的地方政府，甚至招納我村里長，出任對岸村委執行主任。

她強調，北京當局利用我們開放和自由的民主體制，持續介入台灣的政治、經濟和社會發展，這已經構成當前台灣最大的風險。總統強調，我們堅決反對一國兩制，也拒絕任何被統一的過渡性安排。這不是戰爭或和平抉擇，而是維持中華民國主權獨立現狀、或被中國統一的抉擇。

為反制「一國兩制台灣方案」，總統裁示涵蓋兩岸、民主法制、經濟、外交、安全、國防，與社會等層面的七項指導綱領，其中首先要加強國安偵防工作，提升偵防能量，包括防制中共對我國進行輿論操弄、社會滲透、竊取國防及核心產業機密，以維護國家安全與社會安定。

要修兩岸條例 建構防護網

另外，包括立即推動兩岸條例修正案，加速完成民主防護網的法制工作，並積極反制中共假借交流，對我國統戰滲透，干預我國內事務。

針對習近平表示要藉由「惠台利民」的融台政策，為實現「一國兩制台灣方案」鋪路。總統回應說，「惠台利民」應該是發自真心的友好，而不是推動一國兩制的工具。

調查局則指出，由於中國不斷派人以留學、經商等名義滲透台灣，發展組織或刺探國家、企業機密，調查局也廣泛佈線，只要接獲檢舉或掌握線索，將立刻展開監控；社會若發生重大、突發治安事件，也將釐清背後是否由中國主導或金援。

國民黨︰充滿選舉考量

蔡總統昨召開國安會議，因應及反制中國「一國兩制台灣方案」，國民黨認為，蔡英文此舉除了證實其維持現狀主張已經破功，甚至將引發兩岸關係更緊張，其目的在於替自己參與二○二○年總統大選的兩岸議題做鋪陳，充滿選舉考量。

國民黨強調，目前兩岸互動僵持停滯的根本原因，在於蔡英文上任後始終不承認「九二共識」，如今更採取對抗的方式來應對大陸新一輪軟硬兼施的對台政策，未來可能使得兩岸關係益發難以控制，實非國人所樂見。

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