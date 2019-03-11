已售工業宅 變身難上難

2019-03-11

〔記者徐義平／台北報導〕為遏止「工業住宅」歪風，內政部祭出督導計畫，這類違規使用案件已從二○一一年最高的七一一件，逐年遞減，到二○一八年五月底最新統計，全國約五八三件，較高峰期減少一二八件、減幅約十八％。

內政部訂四階段防弊 違規工業宅減18％

內政部營建署表示，為了有效防範都市計畫工業區變相作為住宅使用，透過訂定「地方政府執行防範都市計畫工業區變相作住宅使用情形督導查核計畫」，以都計、建管、銷售、使用四階段來訂定防弊措施，已有效降低工業住宅違規狀況。

但房產業者坦言，既存的工業住宅要變更為真正住宅，有著相當難度，尤其是已賣給民眾的「中古」工業住宅，光是要每一戶湊齊回饋金，難度就相當高，更何況還要買公設保留地捐出；可望是全國首例的「金璽御品」，因整個建案還在建商手中，情況相較單純。

台北市不動產估價師公會理事長郭國任建議，主管機關一開始就應針對都市計畫通盤檢討，該區域是否還需要工業地，若周邊都是住宅、商業設施，且沒有廠房等工業類型需求，理應透過使用分區變更，利用捐地及回饋代金方式，讓工業地變更為住宅用地。

政治大學地政系特聘教授張金鶚也認為，無論是通盤或個案檢討，要解決工業住宅問題，還是必須從都市計畫下手，若既存工業宅要變更為住宅，除捐地、繳納回饋金外，建議還要追回不當所得，公部門不能因違規而屈就，後續還會衍生更多問題。

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