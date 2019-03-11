都更審議案 今年衝百件

2019-03-11

〔記者徐義平／台北報導〕針對都更業者質疑「公進民退」？內政部次長花敬群強調，「透明、清楚、容易」是未來都更的方向，新版條例已將過往為人詬病的容積獎勵不確定因素去除，改以條列式的十三項容獎為主，加上稅賦有相當程度的減免誘因，內政部有信心今年都更審議案件可以破百件，為史上單一年度新高。

花敬群說，過去都更審議委員會強調「公益」與「回饋」，常見容積獎勵刪減等爭議，拖慢審查進度，引發爭議與不信任：但新版都更條例中，只要是都更案，就具有公益性，委員只要再確認是否符合法規，沒有資格刪減容獎，可望大幅加快審查速度。

內政部︰改正容獎 祭減稅誘因

他強調，「透明、清楚、容易」是未來都更方向，過去每年平均審議完成的都更案僅約四十案，今年目標為一百案；「危老條例」前年上路，因六都相關條例尚未修正放寬，進度嚴重落後，但去年審議完成案件增加，已達一三六案，今年在六都陸續完成相關修法後，且加碼十％的容積獎勵將在明年五月落日，今年危老案應可較去年翻倍。

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