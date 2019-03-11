都更「公進民退」 業界老手不玩了

2019-03-11

〔記者徐義平／台北報導〕耗時多年的「都市更新條例修正案」在去年底三讀通過，但卻讓推出全國第一個都更案、有「都更老將」稱號的巧洋實業董事長張敏雄決定不玩了，未來只將舊案完成、不再規劃新案；主因是公有土地占比高的都更案未來將以公辦為主，甚至有國營企業想拿回案子、自辦都更，都被中央拒於門外。

業界抱怨，公辦都更美其名是有「公信力」，卻可能是阻礙都更的大石頭，且修正案規定一定面積、比例以上，除有特殊原因，一律公辦，私地主只能等著公部門執行，但是實際上公部門人力不足，只會讓都更案更停滯不前。

國家推的八大案 還躺著

業界直言，以國家住宅及都市更新中心（住都中心）優先推動的八大案，包括台電嘉興案、台銀圓山案、中山女中南側案等，早在金融海嘯後就是內政部推出的旗艦型都更案，且每年招商說明會都列為優先案，但辦理時程至少超過五年，迄今都未進入招商階段。

成功整合都更案總面積逾兩萬坪，再轉售給建商開發興建的巧洋實業，是國內都更業領頭羊，全國第一宗都更案、一九九三年申請的內湖清白新村「大湖優境」，推手就是巧洋；巧洋副總葉文德證實，都更條例修法後，民間實施者完成都更的難度大增，已停止整合新案，將舊案完成就好。

學者︰公私部門並進

政治大學地政系特聘教授張金鶚認為，公辦都更案規模每個都搞很大，倒不如分期分區進行，讓資源有效利用，逐步讓都更案開花結果；都更案「做得成」最重要，建議公部門可多元進行，就算公有土地占比高，也不一定要硬走公辦都更，可訂定相關規定，放手讓民間企業去執行，公私部門並進，才能有效加速都更案進度。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛分析，北市府在二○一六年發布實施「台北市公辦都市更新實施辦法」，並訂為「公辦都更元年」，實際民間參與的有寶鴻建設的敦化南路二段、富邦建設的復興南路、全坤建設的光復南路、潤泰新的南港商三特及冠德建設的科技大樓、大直案等六案；但對建商來說，分屋比都不高，多在三成以下，甚至僅兩成多，利潤被壓縮、還得面對房價下跌風險，久了就出現基地大的曠日廢時、基地小的獲利有限，效果大打折扣。

記者徐義平

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