中研院解開30年謎團 致命胰腺癌 高糖是元凶

2019-03-09

癌王難早期發現 存活率極低

〔記者簡惠茹／台北報導〕胰腺癌被稱為癌中之王，難早期發現、存活率低，中研院院士、基因體研究中心特聘研究員李文華研究團隊解開長達三十年的謎團，證實罹患胰腺癌關鍵原因是糖代謝異常，高濃度葡萄糖減少核苷酸形成造成基因損傷，基因KRAS突變而讓胰臟細胞癌化，這項研究登上代謝領域世界排名第一的國際期刊「細胞代謝」。

胰腺癌占胰臟癌的九十五％，存活率更是所有癌症中最低，低於七％，時尚老佛爺卡爾拉格斐也因胰腺癌過世，論文第一作者、中研院基因體研究中心助技師胡春美表示，雖然研究和臨床統計顯示八十％胰腺癌和糖尿病有關聯性，但尚無研究進一步證實此事。

中研院團隊歷經五年研究，證實糖代謝異常是胰腺癌的關鍵，胡春美說，他們的研究證明，攝取高濃度葡萄糖會增加胰臟細胞內蛋白質醣化，減少核苷酸形成，造成基因組複製和修復原料不足，進而導致基因損傷，讓致癌基因KRAS有機會突變，造成胰臟細胞癌化。

糖代謝異常 KRAS基因突變

研究團隊透過人類胰臟組織和小鼠實驗，發現無論患有糖尿病的胰腺癌患者或小鼠食用高油、高糖食物後，胰臟組織基因皆出現損傷，進一步分析確實出現KRAS基因突變。

胡春美表示，經過和台大醫院合作採集樣本，發現致癌KRAS基因突變只發生在患有糖尿病的胰腺癌患者正常胰臟細胞，推論胰臟代謝作用出問題才導致基因受損，進而造成突變。

胡春美說，團隊進一步使用高濃度葡萄糖、胺基酸和脂肪酸分析，證明只有高濃度的葡萄糖會造成基因損傷，造成胰臟細胞中KRAS的突變。團隊接著進行體外腫瘤形成分析和小鼠腫瘤形成分析，發現高濃度葡萄糖胰臟細胞注射到小鼠體內後會大量生長，證實癌化的相關性。

研究團隊舉例，含糖飲料例如珍珠奶茶、及蛋糕、甜點，都是常見高糖食物。

李文華指出，胰臟癌是所有癌症中最困難治療的，中研院基因體中心、中國醫藥大學、台大醫院、中研院化學所聯合團隊組成台灣隊，解開學界長達三十年未解之謎。

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