威力掃蕩聲色場所 ５天抄槍毒568件

2019-03-09

〔記者邱俊福、黃良傑、劉慶侯／綜合報導〕蘇揆下達「拚治安」動員令，連日來各地警察局紛紛「開戰」動起來，不僅加強相關特種場所路口盤查，也一波波執行場所擴大臨檢勤務，還有警察局由局長親自帶隊走上「戰場」，目標只有一個，務將群聚鬥毆等各種囂張、違法氣焰壓制下去。

警政署本月四至八日晚間六時許全國各地警察局執行擴大臨檢，經統計共一百五十四場次，臨檢特種場所等處所兩千五百一十四處，動員警力九千兩百二十八人次，共查獲毒品、槍枝等刑事案件五百六十八件、六○四人，打架等社維法案件三十件、三十四人，酒駕告發九十九件、移送一百二十件。

PUB、KTV、舞廳等聲色娛樂營業場所，近日屢傳深夜鬥毆，影響治安，警政署要求刑事局通報全國各警察機關務必嚴正強勢執法，展現公權力、嚇阻再犯，台北市警察局昨晚針對相關特種行業處所，易發生群眾聚集鬥毆的地點，再次進行大掃蕩和臨檢勤務。

高市警局前晚迄昨天凌晨，由局長李永癸親自領軍，動員七六二名警力，展開相關場所擴大臨檢威力掃蕩勤務。警方同時在場所周邊道路執行路檢，兩者聯合執行。此外，高市昨晚又執行大規模聯合掃蕩，李永癸主持聯合勤教後，對新興、苓雅地區大型KTV、 舞廳執行區域性閉鎖式臨檢查察，警方派出優勢警力，宣示打擊犯罪決心。

警方呼籲各特定營業場所業者，實施自主管理營造安全的消費環境，店內絕不容許販毒、槍擊或鬥毆、圍事、酒客尋仇打架等情。

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