政院：未有效處理的警局長才是不適任

2019-03-09

〔記者黃鐘山、王榮祥、許國楨／綜合報導〕行政院長蘇貞昌展現掃蕩聚眾鬧事決心，台中市長盧秀燕前天還稱讚「這是不錯的作法」，昨卻改口「稍微打擊警察士氣」，對於盧秀燕的態度大轉彎，台中市政府回應，市長肯定蘇揆的態度未改變，只是也聽到基層聲音「要局長下台太容易了」。

針對蘇院長昨說「我講的話，夜店老闆聽得懂、警察局長聽得懂，請不要低估我的決心與政府的能力」；盧秀燕表示，肯定蘇院長重視聚眾鬧事事件，但也稍微打擊士氣，她認為警察非常辛苦，應予肯定。她說，有基層同仁說只要派人聚眾鬧事，局長就倒楣了，要讓局長下台太容易，因此希望多肯定警察辛勞。

對於蘇貞昌針對鬥毆事件頻傳，提出撤換地方警察局長說法；高雄市長韓國瑜表示反對，認為不能解決治安問題，反而會讓警察人員在第一線執行勤務有心理負擔，他對此持保留態度。

對於撤換警察局長一事，行政院發言人Kolas昨天說，行政院長蘇貞昌六日在治安會報提到的是：「類似的狀況，沒有馬上處理、沒有有效處理，那就是警察局長不適任」，意即並非發生就撤換。

蘇揆也在臉書貼文指出 ，人民樂見不分藍綠整頓治安，拋下歧見才能讓台灣更進步。

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