美參院提案 聲援加拿大拘押孟晚舟

2019-03-09

肯定加國堅守法治

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國參議院外交委員會跨黨派提案聲援加拿大拘押孟晚舟，關切中國對加拿大公民的政治報復，並稱讚加拿大在孟案中維持法治。

籲北京釋放遭不當羈押的加國公民

參議院外交委員會主席、共和黨參議員里施（Jim Risch）聲明，讚揚加拿大政府堅持維護法治，遵守美加共同法律義務，並為孟晚舟提供領事探訪和正當程序；他呼籲中國，立即釋放被不當羈押的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）。

外交關係委員會資深成員、民主黨參議員梅南德茲（Bob Menendez）也表示，中國明顯出於政治報復，不當拘押並虐待加國公民，這種行為令國際社會深感不安。他敦促中國迅速釋放康明凱和史佩弗，並確保謝倫伯格（Robert Schulenburg）案件審理不受政治干預，保證被不公正拘禁的加國人享有領事探訪和正當程序。

紐約時報報導，加國卑詩省法院週三對孟晚舟引渡案舉行聽證會，孟晚舟去年底交保後，被戴上GPS電子手環和腳鐐進行全天候監控，許多加人認為，孟晚舟被軟禁地點是自家豪宅，還能在警衛陪同下自由外出；相較遭中國政府逮捕的加國公民卻一直被關在秘密拘留所，律師與家人都無法探視，謝倫伯格還因涉嫌走私毒品遭中國從原判十五年徒刑改判死刑。

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