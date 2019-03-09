電源線也防 美客戶要台廠產線移出中國

2019-03-09

日媒：美企憂遭植入監控微晶片 光寶、廣達產線遷回台灣

〔編譯楊芙宜、陳柔蓁／綜合報導〕日經新聞報導，外界對中國網路間諜的擔憂已擴大至最平凡的電源系統，促使生產線進一步撤出中國；美國科技業要求台灣伺服器元件供應商把電源線、插頭的生產移出中國，以避免被北京植入監控微晶片、竊取敏感數據，包括光寶科技正在台灣蓋新廠，廣達電腦已經把產線遷回台灣或其他國家。

光寶：網通、電源產品線回台 砸百億蓋新廠

對此，光寶執行長陳廣中曾表示，會回台灣製造，主要是資安考量，網通及電源產品已經回台灣製造，規劃百億資本支出；廣達則已將中國七分之一產能移回台灣，去年底購入廣達總部旁一萬多坪土地和九萬坪建物，建置高自動化產線，製造伺服器。

廣達：考量資安、關稅和地緣政治風險

日經報導指出，主要伺服器和數據中心大廠廣達、英業達、緯創，去年就開始把產線遷回台灣等地，主要因應美國對中國製網路相關元件和裝置加徵的關稅，現在這一波產線撤出中國則是基於安全顧慮。

報導表示，外界對資訊外洩的顧慮，原本普遍擺在負責資料處理的半導體等方面，美國資訊科技（IT）企業現在對電源裝置的風險也相當敏感，光寶的美國客戶就很警惕媒體報導北京植入微晶片的風險。《彭博商業周刊》報導，中國政府把惡意微晶片植入在中國組裝、供應給美國科技公司的數據中心伺服器，藉以竊取美國智財、商業和軍事機密。

趨勢科技：中國曾透過公共充電線竊取數據

台灣資策會資安所副主任田謹維向日經表示，駭客利用電源供應系統或電源線取得伺服器數據，技術上可行且不難，美企有這些擔憂相當合理。趨勢科技資深研究員Philippe Lin指出，「一旦伺服器遭滲透、啟動被植入電源供應系統的晶片，電源線就能充當傳輸數據的隱密管道」，過去曾發生接上中國公共場所提供的免費快速充電線，智慧手機內數據被竊取的案例。

報導說，光寶主管透露，光寶在台灣的新廠，「主要是在解決美國客戶的安全顧慮」，以避免北京的網路間諜風險。光寶美國客戶包括Dell EMC（戴爾）、惠普、IBM等，所供應的電源供應系統和元件廣泛用於智慧手機、筆電、伺服器、數據中心。

廣達一位主管表示，廣達供應伺服器和數據中心給Google、臉書等，已把相關產線遷回台灣或其他地方，「資安、關稅和地緣政治風險是三大主因」。

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