農委會攻日 農產品3天賣23億

2019-03-08

〔記者簡惠茹、羅欣貞／綜合報導〕不只把香蕉賣出去，還有水產！農委會本週率台灣隊到日本東京參加國際食品展，不但簽下創紀錄的香蕉訂單近五億元，昨天又拿到十八億元的台灣水產外銷訂單，短短三天已賣出約二十三億元的台灣農產品，今天食品展最後一天，仍有機會增加訂單。

農委會今年首度籌組「台灣農產館」，由農委會主委陳吉仲率團前往日本，參加三月五日到八日的東京國際食品展，先簽下近五億元、一萬公噸的香蕉外銷訂單，昨天又拿到十八億元的鮪魚及加工品、台灣鯛、鱸魚等水產出口訂單，總計已達二十三億元。

昨天台灣文鯕水產公司執行長陳文教與日本UTIC社長今野良宏簽訂「鮪魚及其加工品採購訂單」金額達十五億台幣；台灣宏益冷凍公司董事長蔡秋棠則與日本Ras Super Fries公司社長田本義紀簽署「台灣鯛、鱸魚及櫻花蝦採購意向書」共一億五千萬元，兩張訂單共約十六．五億元。

陳吉仲表示，這次東京食品展參展的台灣水產業者共二十家，展出鮪魚、旗魚、石斑魚、鰻魚、鱸魚、台灣鯛、烏魚子等冷凍水產及加工品，開展後兩天內已經爭取到六千萬美元、約十八億台幣的訂單，此外，蜜棗、胡蘿蔔、冷凍釋迦、花生等業者也取得大量訂單，成績令人振奮，顯見台灣優質農產品深受喜愛。

農委會國際處指出，除了香蕉，蜜棗也是展出重點水果之一，蜜棗去年首度出口到日本，目前已經有日本公司跟台南品利公司下訂四公噸蜜棗，今天是展期最後一天，訂單仍有機會增加。

甫辦完台灣燈會的屏東縣長潘孟安，昨天也到東京食品展會場，帶領屏東廠商跟客戶、買家接洽，預估可接下超過三億元訂單。他表示，屏縣府整合縣內鳳梨和香蕉農友，今年二月通過歐盟認證，屏東農產品等於已取得東奧食材門票。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/