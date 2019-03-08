王宣布參選總統 親吳派：初選仍有不小勝算

2019-03-08

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨二○二○戰火點燃，前立法院長、立委王金平昨宣布參選總統，黨主席吳敦義是否參選，四月後將見分曉。親吳派表示，外界評估吳可能不選只是假議題，吳拋出徵召只是保留彈性，不代表不選，吳在黨內初選仍有不小勝算。

朱立倫、王金平相繼宣布投入總統初選，去除參選機會已不大的前總統馬英九，只剩下吳敦義還未做決定。

親吳人士表示，外界推測吳敦義可能不選的原因是因為吳拋出徵召，不過徵召只是吳身為黨主席必須說出來的彈性選項，和他個人意向沒太大關聯，吳親自出馬可能性仍很高，說吳決定不選是「假議題」，只要吳正式決定，組織可以隨時啟動。

這名人士分析，吳敦義和王金平都為本土派，黨員投票的票源確實可能重疊，重疊的部分可能會在南部，但畢竟上次有黨員投票就是二年前的黨主席選舉，在六人角逐下，吳一輪過半，代表吳確實有黨內支持度，雖然事過境遷，吳仍是黨內的最新民意。

親吳人士也指出，佔近二成黨員比例的黃復興系統黨員舉足輕重，黃復興黨部主委金恩慶與朱立倫關係不佳，黃復興又不可能支持王金平，吳也佔優勢。

對於佔七成的民調，親吳派認為，目前出現的民調都是媒體在做，有些媒體都有特殊目的，但初選會是由黨部進行民調，會比較公正，朱立倫民調雖然會比較高，但不可能贏吳那麼多。

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