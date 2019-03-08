王宣布參選總統 朱營：步步為營全力以赴

2019-03-08

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨二○二○總統初選，前新北市長朱立倫和前立法院長王金平相繼宣布參選，挺朱人士指出，除高雄市長韓國瑜外，朱在所有民調都領先，黨員會評估誰最有機會勝選，因此黨員投票與民調所展現的民意，差距不會太大，朱會步步為營，全力以赴。

國民黨內初選即將開打，國民黨中常會日前敲定黨內初選採「三成黨員投票、七成民調」，排除對朱立倫最有利的全民調選項。

挺朱人士指出，就算採取黨員投票，朱也並非弱勢，畢竟朱曾選過黨主席，在沒有黨代表、中常委選舉且僅為黨主席補選的情況下，當時投票率超過五成六、得票率超過九成九，代表絕大多數黨員都能接受朱。

親朱人士評估，雖然上次黨主席選舉出現人頭黨員的問題，但絕大多數黨員的自主性非常高，愛國民黨的黨員唯一的希望是國民黨可以勝選，支持可以幫國民黨打勝仗的人，評估標準就是民調與資歷。

這位人士分析，坊間所有民調，朱立倫都贏過總統蔡英文，也比王金平及黨主席吳敦義高，勝算仍然是黨內「太陽」中的最高者，黨員普遍會支持能贏的候選人，民調和黨員投票所展現的民意，差距不會太大。

此外，朱立倫昨也在廣播節目上自爆，網路上有一堆人反串他的支持者在「挺朱打韓」，「我把這些帳號查得一清二楚」，都是綠營的，透過朋友去查，「幾十個ＩＰ我們都知道」，是固定的。

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