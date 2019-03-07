怕吳敦義去不了 是否辦國共論壇 要再想想

2019-03-07

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨昨舉行中常會，國民黨大陸事務部及文傳會提供給中常委的資料提及，因二○一七年以來，黨主席吳敦義受制於「國家機密保護法」的約束，按照過往時程，國共論壇已停辦二年，今年是否舉行國共論壇，將會謹慎考量。

吳敦義曾為副總統，受「國家機密保護法」的約束，在今年五月廿日以前，赴中國須經總統府同意。國民黨昨在提供給中常委的資料中，提及自二○一七年以來，國民黨主席受制於「國家機密保護法」的約束，按過往時程，國共論壇已經停辦二年。今年是否舉行國共論壇，將會謹慎考量。

國民黨發言人歐陽龍表示，今年適逢選舉年，民進黨也打算修「國家機密保護法」延長管制，加上國共論壇必須有很長的時間做前置作業，在吳可能被限制訪陸的情況下，國民黨堅持要有對等、尊嚴才會前往。

國民黨也表示， 吳敦義已多次表明，中共總書記習近平於一月二日發表所提「一國兩制」，僅是習對未來的期望，非國共的共識。蔡英文總統反對一國兩制、反對九二共識、反對一中各表等，卻始終提不出具體的兩岸主張，蔡更應該明確告訴大家，要將兩岸關係帶往何方？

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