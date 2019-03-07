選不選？ 吳：四到五月初決定

2019-03-07

〔記者林良昇／台北報導〕決戰二○二○總統大選，國民黨主席吳敦義昨表示，自己是不是參選總統，會在四月初到五月初做決定，吳也強調，不會將沒有領表卻民調高的人列入初選之中，畢竟國民黨沒有這規定，也不會更改，才不會被誤會是為誰量身訂做。

民調高但沒領表者 不會列入初選

國民黨昨舉行「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典，並邀歷任黨主席、副主席茶敘，營造大團結氣氛。吳敦義會後受訪，被問到是否不排除「萬分之一」的機會參選總統？吳連忙澄清「不不不」，強調「我沒有這樣講」，他只是講可能有徵召的狀況，但不會是所謂二階段。

吳敦義也指出，自己是不是參選，「我會在四月初到五月初做決定」，依照過去往例，凡是立委跟總統一起選舉，都是在一月投票，依照過去程序跟流程，國民黨大概都是四月初左右公告，讓大家領表，請黨員連署，達到一定連署，五月初辦理登記，五、六月間完成大部分黨內初選機制，大概七月提報給全代會認可，推出正式候選人。

吳敦義強調，會依照過去的流程來辦，既不會太早，也不會太晚，不必急著在這時候就表態；希望國民黨找出合適的候選人，就像去年縣市長、議長人選一樣，「我們會很謹慎、很公正」。

媒體追問，是否可能不論有無領表，將民調高者直接納入初選民調中？吳敦義強調，中常會已決定，依照民國一百年所定，初選中黨員投票佔三成、民調佔七成，現在不能改變這種機制，比較不會被誤會是為誰量身訂做，也不會去修改黨章，就依照黨的規矩做事。

至於是否考慮讓前總統馬英九任不分區立委第一名，吳敦義強調「沒有這個事，從來沒有動過這個腦筋」。

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