國民黨4太陽大拜拜 人人喊團結

2019-03-07

避談總統初選 聽完黨中央立委補選報告後 場面一度尷尬…

〔記者林良昇、陳昀／台北報導〕國民黨內的「太陽們」，前些時候為了初選方式吵得不可開交，接著又為是否要兩階段初選隔空叫陣。在總統初選即將展開之際，國民黨主席吳敦義昨以祭拜福德正神為由，邀前主席、前副主席到黨中央茶敘，前總統馬英九、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等「太陽們」齊聚，談立委補選選情，上演團結大戲。

面對即將到來的總統初選，在國民黨秘書長曾永權提議下，國民黨首度舉行「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典，邀前主席、副主席回黨中央茶敘，營造大團結氣氛。前主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、前副主席王金平、林政則、陳鎮湘及現任副主席郝龍斌到場，當年遭「換柱」的前主席洪秀柱沒有出席。

祭典開始前，吳敦義、連戰、吳伯雄、郝龍斌等人提早到場在會客室等待吉時，眾人原本有說有笑，馬英九、王金平接連到場後卻變得有些靜默，但王金平選在馬英九旁坐下，兩人還稍做交談，最後抵達的朱立倫，在門口也特別與王金平握手致意，兩人還一起下樓。

挺朱？ 馬：全力支持黨提名人

是否徵召高雄市長韓國瑜仍是議題焦點，馬英九表示，支持所有優秀黨員參選，一旦提名人出線，就會全力支持那個人。被問到是否決定支持朱立倫選總統？馬則說，國民黨已準備進入初選階段，所有優秀黨員參選，他都支持且祝福。

朱立倫則表示，國民黨一定要團結一致，也一定會團結一致，每一位黨內先進包括韓國瑜在內都是黨內非常重要的資產。黨內沒有分馬團隊、朱團隊或是吳團隊、王團隊，都是國民黨團隊，大家提完名後，一定全都團結在一起。

國民黨人害韓？ 朱盼風風雨雨能過去

媒體詢問，韓國瑜夫人李佳芬說害韓的都是國民黨自己人？朱立倫認為，李的講法有一些依據，但他和韓的心情都是希望國民黨這些風風雨雨能夠過去，大家能團結在一起。

祭拜結束後，國民黨「太陽們」一同到黨中央樓上茶敘。茶敘開始後，曾永權起身報告四席立委補選選情，報告結束後，進入約五秒的沉默，場面略顯尷尬。直到馬英九開口，以「還會去彰化、金門輔選」打破沉默，王金平則端起桌上的棗子，請在場人士享用，才化解尷尬。

吳敦義與朱立倫在茶敘後受訪都強調，茶敘只有談立委補選。吳敦義受訪則表示，茶敘中大家都希望三月十六日四席立委補選能旗開得勝，一致的共識就是要團結，共同努力維持這股氣勢。

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