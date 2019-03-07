核四仲裁賠47億 台電：無關電價

2019-03-07

〔記者林菁樺／台北報導〕核四封存後台電與奇異公司支付款項發生爭議，日前仲裁結果出爐，台電須付給奇異公司一．五八億美元（約四十七億台幣）；外界因此擔憂影響電價，台電強調，預算早已提列，盈虧不受影響，且該筆費用屬於業外支出，不是電價公式因子，無法算在電價成本內，所以不會有漲電價的問題。

經濟部長沈榮津表示，台電與奇異除上述提及的一．五八億美元仲裁案外，尚有另一案正在仲裁。台電重申，核四於二○一四年封存後，編列的相關預算包括「應付未付款項」、「停工損失費用」等可支應廠商工程請款、用於設備保存等。

據了解，奇異當初請款金額為一．二九億美元，仲裁結果則要台電支付一．五八億美元。台電說明，近三千萬美元的價差，包括三年來的利息、雙方律師費與仲裁費用；為了這起仲裁，台電平均一年要多花近三億台幣。

對於一．五八億美元的仲裁結果，台電表示「遺憾」，會先支付這筆金額，以避免高額利息。至於是否要撤銷仲裁轉而打官司？台電強調，剛收到仲裁判斷書，需要進一步與委託律師研究，找出對台電權益最好的處理方式。

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