兩岸軍力加速失衡// 中國今年軍費5.4兆 台灣16倍

2019-03-06

〔記者鍾麗華、編譯孫宇青／綜合報導〕中國軍費年年成長，根據昨天出爐的中國政府工作報告，中國今年國防預算為人民幣一兆一八九八．七六億元（約新台幣五．四七兆元），比去年成長七．五％，顯示中共為貫徹總書記習近平「強軍」政策，仍大力發展軍備。至於台灣今年度國防預算為新台幣三四○四．七八億元，中國國防預算為台灣的十六倍，兩岸軍力失衡持續擴大。

發展軍備 貫徹習近平強軍政策

中國十三屆全國人大第二次會議五日在北京人民大會堂開幕，中國國務院總理李克強雖未直接說明今年度的軍費，不過他表示，中國將會「堅持黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度，全面深入貫徹軍委主席負責制」，同時「加快國防科技創新步伐」。

根據資料顯示，中國軍費開支已連三年突破兆元，二○一七年首度突破兆元，達人民幣一兆四四三．九七億元，較前一年成長七％；去年為人民幣一兆一○六九．五一億元，比二○一七年成長八．一％。雖然今年軍費增幅較去年下降，不過，中國今年經濟成長預期目標為六％至六．五％，中國的軍費增幅仍高於經濟成長。

中國官媒「新華社」報導，在二○一六年前，中國軍費曾連續五年保持兩位數增長，最近數年增速有所減緩，但中國軍費開支已連續二十五年增長，成為僅次於美國、世界軍費第二高的國家。

中國連25年成長 軍費僅次於美

中國人大發言人張業遂前天在記者會上表示，「保持國防經費合理適度增長，是維護國家安全適應中國特色軍事變革的需要」。一個國家是否對其他國家構成軍事威脅，關鍵是外交和國防政策，而不是看國防經費增加了多少。他並稱，「大陸有限的國防經費，是為了維護國家主權安全和領土完整，不會對其他國家構成威脅」。

不過美國國防部質疑，由於中方財政透明度不佳，公布的軍費可能低於實際支出。

英國智庫「國際戰略研究所」（ＩＩＳＳ）去年報告即指出，一四年以來，解放軍啟用的潛艦、戰艦數量，比德國、印度、西班牙、台灣和英國現役海軍船艦加總還多。此外，中國在網路、太空作戰等方面也同樣野心勃勃，這也將是軍費分配的重點領域。

儘管解放軍持續壯大，但是否具備作戰經驗、協調作戰能力，以及中方聲稱擁有的軍事科技是否具備實戰能力，包括號稱「航母殺手」的「東風26」中程彈道飛彈等，仍受到質疑。再者，中方一五年來累積裁減三十萬名官兵，卻因退休金等保障未落實，導致近年頻頻爆發退伍軍人示威，也使得軍隊內部不滿聲浪高漲。

兩岸近5年軍事預算消長

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