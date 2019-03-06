韓將赴中交流 蘇揆：別被極權政治框架框住

2019-03-06

〔記者謝君臨、彭琬馨、蘇芳禾、鍾麗華、王榮祥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜宣布將於三月底赴中國深圳、廈門及香港、澳門等地進行經濟文化交流，行政院長蘇貞昌昨表示，樂觀地方首長為促進地方發展的平等、互惠交流，但有關中央職權部分，韓市長確實要特別小心謹慎，不要被中國這個還是不放棄武力犯台的極權政府的種種政治框架給框住。

韓國瑜昨回應，謝謝蘇揆的提醒，出訪會謹守分際，他當團長，絕不會帶一個掃帚過去。韓重申，高雄市政府去中國大陸南方城市拜訪，絕對會謹守分際，而且去拜訪中國各城市，完全是為了幫農漁產品找通路，也希望能夠吸引更多觀光客來高雄觀光旅遊。

國民黨立委羅明才在立法院總質詢指出，「韓風颳起，韓市長為農民拚經濟，政府會不會卡他？」蘇揆答詢表示，「不會，反而會幫他」。

蘇揆稍早受訪指出，對於韓市長赴中，陸委會一向都支持地方政府基於互惠、互利的原則多所交往，他也是這個態度，但中國一直主張不放棄武力對付台灣，並主張九二共識，就是一國兩制，就是統一的進程，我們對中國這樣的講法堅決反對，這是中央守護主權的堅定立場。

陸委會主委陳明通也在立院受訪表示，韓國瑜這次出訪前，由高雄市副市長葉匡時組成踩線團，陸委會很快就給予許可，葉匡時回來後與他通電話，他感謝韓國瑜與高雄市府充分展現中央與地方的戰略協同；韓有說請陸委會放心，經充分溝通，陸委會非常放心，預祝韓國瑜本次城市交流順利成功。

中國國台辦主任劉結一昨在全國人大開幕式結束後，被問到韓國瑜月底訪中一事時僅表示「歡迎他來」。

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