西進資金黑數 比統計多很多

2019-03-04

〔記者高嘉和／台北報導〕台商錢進中國金額到底有多大？不同統計出處有不同數字，但可確定的是，經合法報備或審核管道以外的黑數絕對不小。

根據中國商務部統計，到二○一七年底，台商在中國投資累積約十一萬個項目、金額約二兆台幣、創造逾一千一百萬個工作機會；對比我國投審會數字，到去年底累積核准赴中國投資件數四萬三千餘件、金額逾五兆四千餘億元，投資件數少一半、金額卻超過一倍。

再從證交所的上市公司轉投資中國統計來看，到去年第三季底，自台灣累積匯出到中國投資金額約二兆一千億元，但若以轉投資中國事業資本額乘上台商持股比率，金額卻逾三兆一千億元，多出三分之一。

差很大主要應該是看台商採取直接或間接投資方式。上市公司轉投資中國事業家數約四六三八家，其中僅五百家出頭、約十一％是直接投資，近九成是透過第三地或其他方式西進，除早年我國僅允許台商間接投資外，很大的原因是台商害怕中國是極權國家、說翻臉就翻臉，就算扁政府時代已開放台商直接赴中投資，十幾年過去了，絕大多數台商還是寧可選擇間接投資。

西進台資 黑數知多少？

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