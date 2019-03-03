公職考試明年大整併 衝擊22種國考

2019-03-03

〔記者劉力仁／台北報導〕為使政府機關人才培育及人力運用更具彈性，考試院通過明年一月十六日起整併公務人員職組及職系，從現行四十三個職組、九十六個職系，整併為二十五個職組、五十七種職系，連帶影響明年全年三十一種公務人員相關考試中，將有二十二種考試類科及應試科目可能改變，引發廣大考生緊張，擔心辛苦準備科目最後沒考，或考的科目沒念，影響考試成績。

43職組併為25組 96職系併成57系

國家考試分為公務人員及專技人員兩大類，每年公務人員考試約三十萬人次報名，考試院明年調整職組及職系之後，三十一種公務人員考試，僅警察、關務、退除役軍人轉任公務員、交通事業人員、司法官等六種特考，以及三項升等考試不受影響。

「職系」包括工作性質及所需學識相似之職務，「職組」包括工作性質相近之職系，分行政跟技術兩大類。職系功能在於設科取才、職務配置；職組則利於靈活用人、工作指派。譬如考生今年投考財務行政職組下之財稅行政職系，錄取後分發國稅局或稅捐稽徵處，明年財稅行政職系跟金融保險職系整併為財稅金融職系，錄取者除了稅捐機關外，還可能分發到金管會或中央銀行，機關用人彈性大增。

考試院表示，國內外政經環境快速變遷，文官處理事務之廣度與深度，已非單一專業能力者所能勝任，簡化公務人員職系後可增加人員調動彈性，培育公務員專業性及通才能力。

應試科目可能改變 考生憂受影響

新制職系變動幅度最大者為原來僑務行政、一般行政、一般民政、戶政、原住民族行政職系整併為綜合行政職系，影響許多法政科系學生應試準備。

根據了解，考試院通過職組職系簡併案後，考選部密集開會研商，不過學界基於對各自學科未來發展考量，對列考科目應增留或併刪爭執不下，短期內不會定案。考選部官員表示，由於影響層面太廣，考選部會以應考人的應試權益做為優先考量，儘快完成各考試類科的規劃，報請考試院審議，方便考生應試。

公務人員國考變動幅度比較大職系

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