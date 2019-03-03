台南立委補選》高舉扁旗 陳筱諭火力全開

2019-03-03

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選「三腳督」，無黨籍候選人陳筱諭昨天在麻豆成立競選總部，扁友會贈予二○○○年陳水扁競選總統的戰旗。陳筱諭以「在地女兒」訴求鄉親支持，並批評國、民兩黨為了政黨利益，將立委補選當成總統大選前哨戰，鄉親不會被藍綠當成「盤仔」。

陳筱諭競選總部動員選區超過一百位里長和一萬人以上支持者擠爆會場。陳筱諭原本請到扁媽陳李慎來披綵帶，但總統蔡英文前天探視扁媽後，扁媽昨未出席；陳陣營另也積極拉攏柯文哲，但柯Ｐ昨也未出席。

陳筱諭昨由媽媽前南市議員郭秀珠陪同入場，看到支持者熱情，熱淚盈眶，並由競選總部總會長、前立委李和順為她披掛綵帶，市議會無黨聯盟總召林阳乙授戰旗，前台南扁友會副會長陳仙寶將陳水扁二○○○年競選總統的戰旗，交給陳筱諭，祝她旗開得勝。

陳筱諭表示，她會拚到最後一天，因為她是「在地女兒」，到死都不會離開，但國、民兩黨只會騙選票，將立委補選當成總統大選的前哨戰在打，但這跟地方有什麼關係？第二選區不是國、民兩黨的沙場，鄉親不會被藍綠當成「盤仔」。

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