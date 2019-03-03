台南立委補選》陪郭國文掃街 賴喊別分裂

2019-03-03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第二選區立委補選進入倒數，戰況激烈，前行政院長賴清德昨天六度陪同民進黨候選人郭國文掃街、拜票。賴強調，綠營沒有分裂的本錢，籲請鄉親父老要團結，心手相連，一起贏得最後勝利。

賴清德認為，目前呈現國、民兩黨的對決態勢，且戰局膠著，綠營支持者若分裂，恐讓別人漁翁得利，希望鄉親集中選票，力挺最能捍衛主權、爭取建設，並協助台南發展的郭國文。

賴︰主張特赦扁 立場從未變

對於無黨籍的陳筱諭猛打「阿扁牌」，賴清德回應說，在市長、院長任內，於議會與國會被質詢時，都公開講過應該特赦前總統陳水扁，這是他一貫主張，立場從未改變，郭國文若順利當選，也有機會解決包含阿扁前總統在內的各種問題。

眼見郭國文陷入苦戰，賴清德「潦下去」，上個月廿二日首次陪同掃街後，廿六日起排定連續七天的地方拜票行程，拉抬聲勢，昨重回重要票倉善化區拉票。

郭國文提出爭取鐵路高架化，以及台南山手線捷運北延善化的政見，認為善化緊鄰南科，並處於全市中心點的區位優勢，未來發展不可限量，希望有機會進入立法院，全力為地方打拚。

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